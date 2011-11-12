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Гаубица на базе Humvee представлена на Дне морской пехоты в США
Категория: Новые технологии
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Основанная в Иллинойсе компания разработала стабилизированную 105-мм пушечную систему, предназначенную для установки в кузове Humvee, JLTV и аналогичных платформ.
Mandus Group в партнерстве с AM General продемонстрировала свою мобильную артиллерийскую систему Hawkeye 105 мм на Дне морской пехоты в США
2017.
Система оснащена 105-мм пушкой M20 армии США и цифровой системой управления огнем, установленной на шасси M1152A1 Humvee от AM General.
По словам Сэма Купреина (Sam Kupresin), вице-президента по развитию бизнеса в Mandus Group, самоходная гаубица имеет передние и задние гидравлические аутригеры, которые стабилизируют пушку во время стрельбы.
«Мы увидели, что для ведения боевых действий нужна очень легкая самоходная гаубица», - сказал Купресин, имея в виду возможности контрбатарейного огня потенциального противника.
«Как только вы стреляете, они узнают, где вы находитесь; выстрелы возвращаются к вам. Если вы не можете стрелять и скрыться, вы мертвы», - сказал он.
Купрасин добавил, что буксируемая гаубица не может быть свернута достаточно быстро.
«Это происходит примерно за 30 секунд», - сказал он. «Нажмите одну кнопку, и опустятся гидравлические аутригеры».
«Если вы хотите оставаться в легком весе, вы не можете этого сделать ... без использования нашей технологии», - сказал Купресин. «Если бы у вас были обычные 105 мм в кузове этого грузовика, они сломали бы его спину и перевернули бы его три раза, если бы выстрелили».
«Это уменьшает отдачу на 70 процентов».
Купресин сказал, что Hawkeye перевозит до 10 единиц 105-мм боеприпасов и сопровождается грузовиком поддержки, который может подвозить дополнительные боеприпасы. Его экипаж состоит из четырех человек - двое ездят в грузовике с пушкой, и двое - в грузовике поддержки.
Армия и морская пехота США выразили интерес к этой системе, сказал Купресин.
Планируется провести демонстрацию живых стрельб из Hawkeye для военных чиновников в ближайшее время на полигоне национальной гвардии в Лагере Аттербери, штат Индиана, после этого планируется повторить ее в Форт-Силле, штат Оклахома, в декабре, сказал Купресин.
В настоящее время Hawkeye установлен на Humvee, но он также может без проблем монтироваться на JLTV, добавил он.
«Мы устанавливали и стреляли из него с кузова пикапа Ford F250 … Он очень гибок.», - также сказал он.
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Сергей Вэй
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