Основанная в Иллинойсе компания разработала стабилизированную 105-мм пушечную систему, предназначенную для установки в кузове Humvee, JLTV и аналогичных платформ.

Mandus Group в партнерстве с AM General продемонстрировала свою мобильную артиллерийскую систему Hawkeye 105 мм на Дне морской пехоты в США

2017.

Система оснащена 105-мм пушкой M20 армии США и цифровой системой управления огнем, установленной на шасси M1152A1 Humvee от AM General.

По словам Сэма Купреина (Sam Kupresin), вице-президента по развитию бизнеса в Mandus Group, самоходная гаубица имеет передние и задние гидравлические аутригеры, которые стабилизируют пушку во время стрельбы.

«Мы увидели, что для ведения боевых действий нужна очень легкая самоходная гаубица», - сказал Купресин, имея в виду возможности контрбатарейного огня потенциального противника.

«Как только вы стреляете, они узнают, где вы находитесь; выстрелы возвращаются к вам. Если вы не можете стрелять и скрыться, вы мертвы», - сказал он.

Купрасин добавил, что буксируемая гаубица не может быть свернута достаточно быстро.

«Это происходит примерно за 30 секунд», - сказал он. «Нажмите одну кнопку, и опустятся гидравлические аутригеры».

«Если вы хотите оставаться в легком весе, вы не можете этого сделать ... без использования нашей технологии», - сказал Купресин. «Если бы у вас были обычные 105 мм в кузове этого грузовика, они сломали бы его спину и перевернули бы его три раза, если бы выстрелили».

«Это уменьшает отдачу на 70 процентов».

Купресин сказал, что Hawkeye перевозит до 10 единиц 105-мм боеприпасов и сопровождается грузовиком поддержки, который может подвозить дополнительные боеприпасы. Его экипаж состоит из четырех человек - двое ездят в грузовике с пушкой, и двое - в грузовике поддержки.

Армия и морская пехота США выразили интерес к этой системе, сказал Купресин.

Планируется провести демонстрацию живых стрельб из Hawkeye для военных чиновников в ближайшее время на полигоне национальной гвардии в Лагере Аттербери, штат Индиана, после этого планируется повторить ее в Форт-Силле, штат Оклахома, в декабре, сказал Купресин.

В настоящее время Hawkeye установлен на Humvee, но он также может без проблем монтироваться на JLTV, добавил он.

«Мы устанавливали и стреляли из него с кузова пикапа Ford F250 … Он очень гибок.», - также сказал он.