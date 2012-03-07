Компания Endeavor Robotics, мировой лидер в области сухопутной робототехники, заключила контракт на 75 роботов FirstLook с правительством Соединенных Штатов. Это является третьей крупной сделкой подрядчика за последние шесть недель.

Роботы FirstLook широко представлены во всем мире во многих секторах, включая военную, правоохранительную и энергетическую отрасли. Двухкилограммовый «забрасываемый» робот может быть сброшен с высоты 5 метров на бетон без разрушения. Дневные/ночные камеры и двухстороннее аудио обеспечивают пользователю непосредственное понимание их окружения. FirstLooks часто используются для оценки опасных ситуаций, очистки зданий и обнаружения самодельных взрывных устройств. Роботы могут преодолевать вертикальные препятствия до 18 см и самостоятельно переворачиваться в случае опрокидывания.

Пульт дистанционного управления FirstLook действует как «глаза и уши», позволяющие оператору находиться на большем расстоянии от потенциальных угроз.

«FirstLook - самый предпочтительный легкий робот-разведчик в своем классе, потому что он легко и быстро может быть развернут во время проведения наземных операций», - говорит Том Фрост (Tom Frost), президент Endeavor Robotics. «Мне очень приятно знать, что мы делаем свою работу каждый день, чтобы уменьшить воздействие на людей потенциально смертельных ситуаций».