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Endeavor Robotics заключила третий крупный контракт за шесть недель с правительством США

Категория: Роботы

Компания Endeavor Robotics, мировой лидер в области сухопутной робототехники, заключила контракт на 75 роботов FirstLook с правительством Соединенных Штатов. Это является третьей крупной сделкой подрядчика за последние шесть недель.

Роботы FirstLook широко представлены во всем мире во многих секторах, включая военную, правоохранительную и энергетическую отрасли. Двухкилограммовый «забрасываемый» робот может быть сброшен с высоты 5 метров на бетон без разрушения. Дневные/ночные камеры и двухстороннее аудио обеспечивают пользователю непосредственное понимание их окружения. FirstLooks часто используются для оценки опасных ситуаций, очистки зданий и обнаружения самодельных взрывных устройств. Роботы могут преодолевать вертикальные препятствия до 18 см и самостоятельно переворачиваться в случае опрокидывания.

Пульт дистанционного управления FirstLook действует как «глаза и уши», позволяющие оператору находиться на большем расстоянии от потенциальных угроз.

«FirstLook - самый предпочтительный легкий робот-разведчик в своем классе, потому что он легко и быстро может быть развернут во время проведения наземных операций», - говорит Том Фрост (Tom Frost), президент Endeavor Robotics. «Мне очень приятно знать, что мы делаем свою работу каждый день, чтобы уменьшить воздействие на людей потенциально смертельных ситуаций».

Сергей Вэй
24.09.2017

www.army-guide.com
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