Малайзийская миротворческая миссия (Малайзийский батальон - Малбат) в Ливане получит в середине декабря 2017 года девять единиц бронированных машин безопасности Guardian от IAG.

Заместитель министра обороны Малайзии Датук Сери Мохд Йохари Бахарум (Datuk Seri Mohd Johari Baharum) сказал, что силы, которые будут задействованы в январе, отражают приверженность правительства Малайзии миссии по поддержанию мира в Ливане.

«Активы Малбата были модернизированы в соответствии с текущими потребностями и обстоятельствами», - сказал он 21 сентября 2017 года в интервью средствам массовой информации.

По его словам, в настоящее время Малбат имеет 46 бронетранспортеров Condor 4x4 в своем операционном центре в лагере Марака, расположенном примерно в 100 км от Бейрута.

Он сказал, что членам миротворческой бригады также была предоставлена форма с ​​цифровым камуфляжем, из хорошего текстиля, пуленепробиваемая и хотя и толстая, но легкая и поэтому удобная для ношения.

«Правительство обеспокоено проблемами и благосостоянием нашей команды в Малбате. Мой последний визит в Ливан был три года назад, и с тех пор произошли многочисленные изменения, в том числе отношения между Малбатом и местным сообществом», - сказал он.

Мохд Джохари сказал, что Малайзия находится в процессе завершения «Малайзийского базара», который предоставит местным торговцам место и возможность зарабатывать себе на жизнь.

«Стремление Малайзии помочь улучшить экономику местного сообщества привлекло внимание и обеспечило поддержку людей в Ливане», - добавил он.