International Armored Group (IAG) во время выставки DSEI 2017 в Лондоне, Великобритания, представила свою новую машину с защитой от мин и засад RILA 4x4 MRAP.

IAG является одним из крупнейших частных производителей бронетехники в мире, имеет тремя завода, расположенных в Соединенных Штатах, Объединенных Арабских Эмиратах и Турции.

Двадцать лет назад IAG начала свою деятельность в сфере коммерческой и правоохранительной деятельности.

В настоящее время большое количество вариантов колесных бронированных машин производсьва этой компании находится в эксплуатации полицейских сил и армий по всему миру. С увеличением спроса на новые машины класса MRAP, имеющие повышенный уровень баллистической и противоминной защиты, IAG создала RILA, новый бронетранспортер 4x4 в категории MRAP.

Это лучшая машина MRAP из предлагаемых IAG, которая имеет самый высокий уровень защиты. Rila 4x4 MRAP базируется на шасси грузового автомобиля IVECO Tracker итальянского производства, на который установлен цельносварной корпус из броневой стали с применением технологии V-образного днища для увеличения стойкости от взрыва мин и самодельных взрывных устройств. Она обеспечивает защиту до уровня 3a, 3b или 4a в соответствии с требованиями STANAG 4569.

Rila MRAP может перевозить до 12 полностью экипированных военнослужащих, расположенных на сидениях, защищенных от взрыва. В передней части машины есть два сиденья, для водителя и командира, а остальные 10 посадочных мест располагаются сзади в десантном отделении, по 5 с каждой стороны корпуса, лицом внутрь. В конфигурации 6x6 машина может перевозить в общей сложности до 14 человек.

Машина может быть оснащена одноместной управляемой башенкой с открытым верхом или дистанционно управляемым боевым модулем, который может быть оснащен пулеметом калибра 12,7 мм.

Rila предлагается в вариантах как в левым, так и с правым расположением руля, а также с колесными формулами 4x4 и 6x6, с дизельным 6-цилиндровым турбированным двигателем мощностью 380 л.с. при 1900 об/мин и 1900 Нм крутящего момента при 1435 об/мин. Она может иметь электрическую бортовую сеть напряжением как 12 В, так и 24 В. Доступные конфигурации включают в себя медицинскую машину, машину для борьбы с беспорядками и грузовую машину большой грузоподъемности.