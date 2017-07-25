Во время Дней НАТО в Чешской Республике компания Tatra Defense Vehicle представила самоходный миномет, новый вариант в семействе бронированных машин Pandur II CZ 8x8. Tatra разработала эту машину в ответ на новый запрос чешской армии на машину огневой поддержки.

В 2006 году General Dynamics объявила о том, что Чешская Республика выбрала подразделение ее дочерней компании European Land Combat Systems, австрийскую Steyr-Daimler-Puch Spezialfahrzeug GmbH поставщиком для своей армии 199 новых восьмиколесных бронетранспортеров Pandur II в период между 2007-2012 годами.

Чешская армия оснащена шестью версиями Pandur II CZ, включая бронетранспортер, командно-штабную машину, разведывательную (в двух модификациях - с и без радара), инженерную и медицинскую машины.

Pandur II CZ в минометном исполнении оснащен калибром Cardom 120 мм израильской компании Soltam, установленным в корме машины. Cardom представляет собой автономную компьютеризованную 120-миллиметровую систему с тормозами отката, предназначенную для установки на легких и средних бронированных гусеничных и колесных машинах.

120-миллиметровая минометная система Cardom имеет возможность кругового наведения по горизонтали, она может вести огонь как изнутри, так и снаружи машины. В случае внутреннего расположения она стреляет через открывающиеся люки в крыше корпуса.

Миномет имеет максимальную дальность стрельбы 6800 метров, интенсивность стрельбы составляет 16 выстрелов в минуту. Первый снаяд может быть выпущен в течение 30 секунд после остановки машины. Внутри корпуса хранится 50 боеприпасов.