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Tatra представила новый самоходный 120-миллиметровый миномет на базе Pandur II CZ
Категория: ВПК
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Во время Дней НАТО в Чешской Республике компания Tatra Defense Vehicle представила самоходный миномет, новый вариант в семействе бронированных машин Pandur II CZ 8x8. Tatra разработала эту машину в ответ на новый запрос чешской армии на машину огневой поддержки.
В 2006 году General Dynamics объявила о том, что Чешская Республика выбрала подразделение ее дочерней компании European Land Combat Systems, австрийскую Steyr-Daimler-Puch Spezialfahrzeug GmbH поставщиком для своей армии 199 новых восьмиколесных бронетранспортеров Pandur II в период между 2007-2012 годами.
Чешская армия оснащена шестью версиями Pandur II CZ, включая бронетранспортер, командно-штабную машину, разведывательную (в двух модификациях - с и без радара), инженерную и медицинскую машины.
Pandur II CZ в минометном исполнении оснащен калибром Cardom 120 мм израильской компании Soltam, установленным в корме машины. Cardom представляет собой автономную компьютеризованную 120-миллиметровую систему с тормозами отката, предназначенную для установки на легких и средних бронированных гусеничных и колесных машинах.
120-миллиметровая минометная система Cardom имеет возможность кругового наведения по горизонтали, она может вести огонь как изнутри, так и снаружи машины. В случае внутреннего расположения она стреляет через открывающиеся люки в крыше корпуса.
Миномет имеет максимальную дальность стрельбы 6800 метров, интенсивность стрельбы составляет 16 выстрелов в минуту. Первый снаяд может быть выпущен в течение 30 секунд после остановки машины. Внутри корпуса хранится 50 боеприпасов.
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120-мм миномет Pandur II CZ может быть оснащен системой управления боем, которая соединяется с другими аналогично оборудованными машинами и командами. Цифровая система управления огнем может быть интегрирована с системами навигации, самопозиционирования и прицеливания. Система управления огнем может работать в режиме автоматического наведения, как только она получает данные о цели от корректировщика.
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Сергей Вэй
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PANDUR (Бронетранспортер колесный)
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Pandur (Бронетранспортер колесный)
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PANDUR ARSV-30 (Разведывательная машина)
PANDUR ARFSV (Машина огневой поддержки)
PANDUR (Ремонтно-эвакуационная машина)
PANDUR Konstrukta (Бронетранспортер колесный)
PANDUR ARSV-25 (Разведывательная машина)
PANDUR MG7S 25 (Разведывательная машина)
PANDUR II 6x6 (Бронетранспортер колесный)
PANDUR II 6x6 (Командная машина)
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