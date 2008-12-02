Дочерняя компания корпорации Northrop Grumman Corporation, Remotec Inc. представляет нового члена семейства проверенных беспилотных сухопутных машин Andros, совместимого с IOP (стандортный профиль взаимодействия), Nomad.

Новейшая беспилотная машина от Northrop Grumman, Andros Nomad, имеет четыре независимых гусеничные подвесные секции, которые обеспечивают экстремальную мобильность и устойчивость при подъеме на неровную поверхность, преодолении сложных препятствий и уклонов, крутизной до 60 градусов.

IOP - это инициатива Министерства обороны США по организации и поддержанию стандартов совместимости для беспилотных машин. Благодаря совместимому с IOP программному обмену сообщениями и аппаратным интерфейсам, в Nomad могут легко использоваться лучшие доступные возможности, датчики и специализированные системы для решения множества функций и задач.

«Основываясь на нашем 30-летнем опыте, Nomad представляет собой еще одну захватывающую главу инноваций, характеристик и стоимости Andros в области проведения безопасных операций», - сказал Дэн Вервиэль (Dan Verwiel), вице-президент и генеральный менеджер подразделения противоракетной обороны и защитных систем Northrop Grumman. «Следующие усовершенствования могут идти по спирали, добавляя соответствие IOP, а также гусеничные секции следующего поколения, которые позволяют Nomad пройти там, где другие не могут».

«Мы продолжаем улучшать доступность. За последние несколько месяцев, работая с цепочкой поставок, передовыми материалами и себестоимостью, мы сократили затраты ещё больше, чтобы сделать Nomad доступным для большего числа пользователей», - сказал Вервиэль.

Nomad был разработан с использованием проверенного параллельного инженерного процесса, чтобы получить превосходный продукт по доступной цене. Как в других роботах Andros, созданных Northrop Grumman, в Nomad учтены отзывы, полученные в процессе многолетней эксплуатации военными заказчиками, предлагая передовые технологии, простоту использования и надежность.

Средний робот Nomad весит 64 килограмма и имеет размеры 90 сантиметров в длину, 58 сантиметров в ширину и 66 - в высоту, когда его мачта опущена, или 106, когда мачта полностью вертикальная. Рука манипулятора Nomad имеет грузоподъемность 6 килограмм в полностью вытянутом положении и обладает впечатляющей ловкостью благодаря размеру плеча, его вращению, наклону локтя и возможностям запястья. Его четыре независимых гусеничных секции обеспечивают экстремальную мобильность со стабильностью при подъеме на неровную поверхность, преодоление сложных препятствий и уклонов крутизной до 60 градусов.

Northrop Grumman является крупнейшим поставщиком наземных роботов на рынок оборудования для ликвидации аварий в США. Кроме того, беспилотные машины компании имеются во всех военных службах США и саперных подразделениях в 36 странах.

Обладая более чем 75-летним опытом в области робототехники, Northrop Grumman расширяет границы человеческого потенциала, поставляя комплексные решения, которые отвечают растущим требованиям в быстро меняющемся мире.

Northrop Grumman - ведущая глобальная компания по обеспечению безопасности, предоставляющая инновационные системы, продукты и решения в области автономных систем, кибернетики, C4ISR, материально-технического снабжения и модернизации для клиентов по всему миру.