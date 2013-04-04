Компания FLIR Systems, Inc. получила заказ с фиксированной ценой в размере 74,7 млн. долл. США на поставку камер наблюдения TacFLIR в рамках программы США по электронно-оптической/инфракрасной защите вооруженных сил (EO/IR-Force Protection). Армия США будет закупать системы через Командование сухопутных войск в Редстоуне.

Изделия, поставляемые по этому контракту, станут частью текущей программы EO/IR-FP армии США, которая призвана обеспечить усиление защиты периметра баз вооруженных сил США, дислоцированных во всем мире, в том числе в Ираке и Афганистане. В рамках той же программы с FLIR был также заключен контракт на 8,8 млн. долл. США в третьем квартале 2017 года на поставки других радиолокационных станций - Ranger.

«Для нас большая честь продолжать нашу давнюю поддержку армии США», - сказал Джим Кэннон (Jim Cannon), генеральный директор и президент FLIR. «Эта программа подчеркивает нашу способность быстро развертывать нашу технологию для решения критических задач и подчеркивает коммерчески развитый, квалифицированный подход FLIR».

Контракт расширяет использование стабилизированных систем наблюдения FLIR в программе EO/IR-FP армии США. FLIR передала более тысячи электронно-оптических/инфракрасных датчиков вооруженным силам США и их союзникам в рамках этой программы.

FLIR будет производить системы в Уилсонвилле, штат Орегон. Поставки начнутся в 2017 году и будут завершены в течение одного года.