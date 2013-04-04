Статьи >>

FLIR Systems получила контракт стоимостью $ 74,7 млн ​​на системы наблюдения для армиеи США

Категория: Контракты

Компания FLIR Systems, Inc. получила заказ с фиксированной ценой в размере 74,7 млн. долл. США на поставку камер наблюдения TacFLIR в рамках программы США по электронно-оптической/инфракрасной защите вооруженных сил (EO/IR-Force Protection). Армия США будет закупать системы через Командование сухопутных войск в Редстоуне.

Изделия, поставляемые по этому контракту, станут частью текущей программы EO/IR-FP армии США, которая призвана обеспечить усиление защиты периметра баз вооруженных сил США, дислоцированных во всем мире, в том числе в Ираке и Афганистане. В рамках той же программы с FLIR был также заключен контракт на 8,8 млн. долл. США в третьем квартале 2017 года на поставки других радиолокационных станций - Ranger.

«Для нас большая честь продолжать нашу давнюю поддержку армии США», - сказал Джим Кэннон (Jim Cannon), генеральный директор и президент FLIR. «Эта программа подчеркивает нашу способность быстро развертывать нашу технологию для решения критических задач и подчеркивает коммерчески развитый, квалифицированный подход FLIR».

Контракт расширяет использование стабилизированных систем наблюдения FLIR в программе EO/IR-FP армии США. FLIR передала более тысячи электронно-оптических/инфракрасных датчиков вооруженным силам США и их союзникам в рамках этой программы.

FLIR будет производить системы в Уилсонвилле, штат Орегон. Поставки начнутся в 2017 году и будут завершены в течение одного года.

Сергей Вэй
05.10.2017

www.army-guide.com
Действия...
  
Версия для печати
  
Версия для печати  
rss
  
favorite
  

Восстановление ресурса 218 танков М1А2 для Кувейта
20.12.2016

Для армии США разрабатывается новая легкая тепловизионная система
19.06.2013

Обзор программ для сил специальных операций
04.04.2013

Тяжелый металл: целесообразность продления срока службы танков Abrams
04.04.2013

FLIR Systems, Inc.

FLIR Systems ltd.

FLIR SYSTEMS AB

FLIR Systems Boston, Inc.

FLIR Systems Ltd.

FLIR Systems Inc. Middle East Optronics FZCO

Обсуждение


В настоящий момент Вы не можете оставлять сообщения. Для этого необходимо войти под своим именем. Если Вы еще не зарегистрированы, сделайте это сейчас. Вся процедура займет не более пяти минут.
Регистрация