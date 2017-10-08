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Саудовская Аравия закупит вооружение в России

Категория: ВПК

По сообщению агентства Al Arabiya Саудовская Аравия договорилась о закупках вооружений у России. Эр-Рияд и Москва недавно подписали соглашение, предусматривающее поставку вооружений и производство отдельных его видов внутри страны.

Саудовская Аравия будет осуществлять закупки систем ПВО С-400, противокорабельных ракет «Корнет-ЭМ», ракетные установки залпового огня ТОС-1A; автоматические гранатометы АГС-30 и автоматы Калашникова АК-103.

При этом Россия окажет Саудовской Аравии помощь в создании заводов по производству ракет «Корнет-ЭМ», пусковых установок ТОС-1А и гранатометов АГС-30. Саудовская Аравия также наладит производство АК-103 и боеприпасов для этого автомата.

Сергей Вэй
08.10.2017

www.army-guide.com
Действия...
  
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