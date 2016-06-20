Американская корпорация Science Applications International Corp. (SAIC) объявила, что она будет участвовать в тендере на быстрое создание опытных образцов боевых машин для удовлетворения потребностей армии США в рамках программы Мобильная защищенная огневая мощь MPF (Mobile Protected Firepower). SAIC совместно с ST Kinetics и CMI Defense разработает и изготовит машину, обеспечивающую армии инновационное решение, обеспечивающее доставку мотопехоты к месту ведения боев в операциях 21-го века.

«Как системный интегратор, SAIC может предоставить армии альтернативный вариант, который объединяет лучшие в своем классе компоненты, не требующие разработок, чтобы быстро создать новую боевую машину, которая соответствует критическим требованиям», - сказал Джим Сканлон (Jim Scanlon), старший вице-президент SAIC и генеральный менеджер группы Defense Systems Customer. «Быстрая поставка этого решения для MPF имеет важное значение для армии, и наше предложение чрезвычайно хорошо подходит для удовлетворения этих требований и обеспечивает солдатам современную машину».

Предложение SAIC основывается на комбинации шасси гусеничной боевой бронированной машины нового поколения NG-AFV, разработанной сингапурской компанией ST Kinetics, и башни Cockerill Series 3105 бельгийской компании CMI Defense. Обе составные части в настоящее время находятся в производстве. SAIC со своей машиной будет конкурировать за контракт на разработку и подготовку производства (EMD) для создания опытных образцов боевых машин, которые должны будут объединить в себе малый вес, высокую мобильность и летальность. Такая машина обеспечит свободу передвижения и функционирование в различных условиях, в частности, в городских операциях, а также приспосабливаемость к широкой гамме боевых условий.

«SAIC разработала превосходное решение, которое объединяет зрелые, готовые в настоящее время к поставке предложения от наших промышленных партнеров, ST Kinetics и CMI Defense. Скрестив шасси ST Kinetics с башней CMI Defense, SAIC может предложить надежную машину, которая обеспечит солдатам новые возможности в боевых условиях», - сказал Сканлон.

«ST Kinetics действительно имеет честь снова объединиться с SAIC для участия в другой крупной оборонной программе в США. Наша NG-AFV - это передовая система, полностью цифровая, мобильная и разработанная для поддержки передового сетевого ведения боя. Семь опытных образцов были разработаны и испытаны на протяжении нескольких лет. Поскольку NG-AFV скоро появится в серийном производстве, эта платформа обеспечит программе MPF минимальный технический риск и надежную цепочку поставок», - сказал д-р Ли Шианг Лонг (Lee Shiang Long), президент ST Kinetics.

Президент CMI Defense Жан-Люк Морандж добавил: «Мы очень гордимся тем, что участвуем в программе MPF вместе с SAIC, тем более, что это приходится на 200-летие основания нашей компании. Наше высоко инновационное решение для башни и пушки уже проверено и находится в производстве, что обеспечивает высокий уровень готовности, низкий технический риск и обеспечивает нашу способность придерживаться сжатого графика выполнения программы, требуемый армии США».