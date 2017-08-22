По словам официальных лиц, сказанным во время выставки AUSA 2017 (США), в начале декабря в Европу будет отправлен первый бронетранспортер Stryker с 30-мм вооружением - под названием Dragoon, а также первый Stryker с CROWS-Javelin (CROWS-J).

Руководители армии США называют 30-мм Stryker «Dragoon» и обозначают его как XM1296.

Директор по развитию бизнеса компании General Dynamics Land Systems (GDLS) Майк Пек (Mike Peck) сказал, что компания изготавливает по 10 машин Stryker Dragoon в месяц и ожидает, что все они будут завершены к 2018 году. В декабре солдаты должны начать проходить обучение по обращению с новым оборудованием на некоторых из выпущенных Stryker, сказал Пек.

Повышение огневой мощи было вызвано оперативной необходимостью 2-го кавалерийского полка (известного как драгуны), базирующегося в Вилсеке в Германии. План перевооружения был утвержден в 2015 году.

Полковник Гленн Дин (Glenn Dean), менеджер программы Бригадная боевая группа Stryker, сказал, что 2-й кавалерийский полк получит 83 перевооруженных Dragoon и 87 машин CROWS-J.

На CROWS-J установлены противотанковые ракеты Javelin в дополнение к универсальному дистанционно управляемому боевому модулю CROWS II от норвежской компании Kongsberg.

Для Dragoon компания Orbital ATK Armament Systems поставляет свою 30-миллиметровую автоматическую пушку XM813 Bushmaster с двойной подачей. Пушка встроена в дистанционную управляемую башню MC-RCT от той же Kongsberg, которая установлена на Stryker. Orbital ATK Armament Systems заключила контракт на поставку 95 орудий XM813 для GDLS. Поставки, которые начались в июне 2017 года, планируется завершить к марту 2018 года, сказал полковник Гленн Дин.