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На AUSA 2017 продемонстрированы два новых, более вооружённых варианта Stryker, направляющихся в Европу
Категория: Выставки
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По словам официальных лиц, сказанным во время выставки AUSA 2017 (США), в начале декабря в Европу будет отправлен первый бронетранспортер Stryker с 30-мм вооружением - под названием Dragoon, а также первый Stryker с CROWS-Javelin (CROWS-J).
Руководители армии США называют 30-мм Stryker «Dragoon» и обозначают его как XM1296.
Директор по развитию бизнеса компании General Dynamics Land Systems (GDLS) Майк Пек (Mike Peck) сказал, что компания изготавливает по 10 машин Stryker Dragoon в месяц и ожидает, что все они будут завершены к 2018 году. В декабре солдаты должны начать проходить обучение по обращению с новым оборудованием на некоторых из выпущенных Stryker, сказал Пек.
Повышение огневой мощи было вызвано оперативной необходимостью 2-го кавалерийского полка (известного как драгуны), базирующегося в Вилсеке в Германии. План перевооружения был утвержден в 2015 году.
Полковник Гленн Дин (Glenn Dean), менеджер программы Бригадная боевая группа Stryker, сказал, что 2-й кавалерийский полк получит 83 перевооруженных Dragoon и 87 машин CROWS-J.
На CROWS-J установлены противотанковые ракеты Javelin в дополнение к универсальному дистанционно управляемому боевому модулю CROWS II от норвежской компании Kongsberg.
Для Dragoon компания Orbital ATK Armament Systems поставляет свою 30-миллиметровую автоматическую пушку XM813 Bushmaster с двойной подачей. Пушка встроена в дистанционную управляемую башню MC-RCT от той же Kongsberg, которая установлена на Stryker. Orbital ATK Armament Systems заключила контракт на поставку 95 орудий XM813 для GDLS. Поставки, которые начались в июне 2017 года, планируется завершить к марту 2018 года, сказал полковник Гленн Дин.
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Сергей Вэй
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