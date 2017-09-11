Oshkosh Defense, LLC, подразделение Oshkosh Corporation, демонстрирует на конференции AUSA 2017 два варианта своей совместной легкой тактической машины JLTV с повышенной летальностью и сетевыми возможностями.

«Oshkosh JLTV спроектирован для поддержки широкой гаммы специального оборудования и систем вооружения, необходимых для современного поля боя», - сказал Джон Брайант (John Bryant), старший вице-президент корпорации Oshkosh и президент Oshkosh Defense. «Наш JLTV заменит существующие легкие тактические машины платформой, которая будет гибкой, масштабируемой и настраиваемой для конкретных задач. Мы гордимся тем, что демонстрируем эту возможность JLTV».

Семейство машин JLTV было спроектировано с возможностью дальнейшего роста, чтобы обеспечить пехотинцам защищенную мобильность следующего поколения в классе легких машин, поддерживая передовые сетевые технологии и повышенную огневую мощь. Машина общего назначения JLTV, представленная на стенде Oshkosh, оснащена одновременно двумя типами вооружения - Компактной системой лазерного оружия (CLWS) от Boeing и боевым модулем с дистанционным управлением Protector LW 30 от Kongsberg с 30-мм автоматической пушкой M230LF. На машине установлен комплект связи, который включает в себя модуль VRC- 111 и VRC-121 VIPER, оба от Thales.

Вторая машина, JLTV Utility, оснащена пусковой установкой ПВО ближнего радиуса действия SHORAD от Boeing, включающей в себя пулемет M3P калибра .50, пусковую установку M299 с четырьмя ракетами Longbow Hellfire, набором датчиков и комплектом связи, включая Thales VRC-111.

Третья Oshkosh JLTV, машина общего назначения, представлена на выставочном стенде Raffael Advanced Defense Systems, на ней Rafael демонстрирует свой боевой модуль с дистанционным управлением и двойной стабилизацией Samson, вооруженный пушкой M230 LF, а также системой активной защиты защиты Trophy Light .

«Программа JLTV продолжает работать как модельная программа», - сказал Дейв Дирсен (Dave Diersen), вице-президент и генеральный менеджер совместных программ Oshkosh Defense. «Работая в тесном контакте с нашим государственным заказчиком, мы завершили квалификационные испытания надежности, накопив пробнг более 100 000 миль и превысив требования к надежности. Рост производства идет полным ходом, и Oshkosh поставил более 600 ипштн. Мы очень довольны прогрессом программы и с нетерпением ожидаем успешного решения о запуске массового производства (FRP) в 2009 финансовом году».