Министерства экономики Румынии объявило о подписании документов с General Dynamics European Land Systems (GDELS), которые создают новое устойчивое стратегическое американо-румынское партнерство, которое отвечает интересам развития национальной безопасности и развития армии, об этом сообщил министр экономики Румынии Георге Симон (Gheorghe Simon).

«Общее производство бронированной машины Piranha 5 станет большим стимулом для восстановления промышленности, а также для развития Бухарестского механического завода (UMB)», - сказал министр экономики Георге Симион.

Будет два этапа работ. На первом этапе UMB будет выступать субподрядчиком работ по сборке машин из машинокомплектов, поставляемых GDELS. Этот этап распространяется на первые 227 машин.

UMB также внесет предложения, и General Dynamics выберет до 25 сотрудников для работы на совместном производстве. Эти сотрудники UMB пройдут обучение в GDEL-Mowag, бизнес-подразделении General Dynamics Corporation.

На втором этапе GDELS создаст совместное предприятие с румынской стороной для исполнения остальных заказов.