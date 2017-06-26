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Румыния и General Dynamics будут изготавливать Piranha 5
Категория: ВПК
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Министерства экономики Румынии объявило о подписании документов с General Dynamics European Land Systems (GDELS), которые создают новое устойчивое стратегическое американо-румынское партнерство, которое отвечает интересам развития национальной безопасности и развития армии, об этом сообщил министр экономики Румынии Георге Симон (Gheorghe Simon).
«Общее производство бронированной машины Piranha 5 станет большим стимулом для восстановления промышленности, а также для развития Бухарестского механического завода (UMB)», - сказал министр экономики Георге Симион.
Будет два этапа работ. На первом этапе UMB будет выступать субподрядчиком работ по сборке машин из машинокомплектов, поставляемых GDELS. Этот этап распространяется на первые 227 машин.
UMB также внесет предложения, и General Dynamics выберет до 25 сотрудников для работы на совместном производстве. Эти сотрудники UMB пройдут обучение в GDEL-Mowag, бизнес-подразделении General Dynamics Corporation.
На втором этапе GDELS создаст совместное предприятие с румынской стороной для исполнения остальных заказов.
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Сергей Вэй
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General Dynamics European Land Systems - GDELS
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Piranha 8x8D (Бронетранспортер колесный)
Piranha 6x6 (Бронетранспортер колесный)
Piranha III 6x6 (Бронетранспортер колесный)
Piranha (Бронетранспортер колесный)
Piranha 8x8 (Бронетранспортер колесный)
Piranha IIIC (Самоходная противотанковая установка с ПТУР)
Piranha IIIC (Командная машина)
Piranha III 8x8 (Бронетранспортер колесный)
Piranha II (Ремонтно-эвакуационная машина)
Piranha IV 8x8 (Бронетранспортер колесный)
Piranha ACV (Машина огневой поддержки)
Piranha I 8x8 (Бронетранспортер колесный)
Piranha II 8x8 (Бронетранспортер колесный)
Piranha I 6x6 (Бронетранспортер колесный)
Piranha I 4x4 (Бронетранспортер колесный)
Piranha II 4x4 (Бронетранспортер колесный)
Piranha II 6x6 (Бронетранспортер колесный)
Piranha III 10x10 (Бронетранспортер колесный)
Piranha III 10x10 (Разведывательная машина)
Piranha II 8x8 (Командная машина)
Piranha III Kapris (Командная машина)
Desert Piranha 5 (Бронетранспортер колесный)
Piranha 6x6 (Бронетранспортер колесный)
Piranha (Машина огневой поддержки)
Piranha (Разведывательная машина)
Piranha IIIC (Медицинская машина)
Piranha IIIC (Разведывательная машина)
Piranha IIIC (Бронетранспортер колесный)
Piranha Evolution (Бронетранспортер колесный)
Piranha V (Бронетранспортер колесный)
Piranha IIIH (Бронетранспортер колесный)
Piranha IIIH CRV (Разведывательная машина)
Piranha III ASV (Разведывательная машина)
Piranha EVO (Бронетранспортер колесный)
Piranha III REB (Бронированный мостоукладчик)
Piranha III CBRN (Машина радио- био- химической разведки)
Piranha III+ (Бронетранспортер колесный)
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