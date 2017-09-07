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GM представляет возможности своей гибкой автономной топливной электростанции
Категория: Новые технологии
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General Motors стремится решить некоторые из самых сложных транспортных проблем, вызванных стихийными бедствиями, сложной логистической средой и глобальными конфликтами. Компания продемонстрировала на конференции и выставке AUSA 2017 свою универсальную бесшумную энергетическую надстройку SURUS (Silent Utility Rover Universal Superstructure), гибкий топливный элемент с возможностью автономного использования. Разработанная для коммерческого использования платформа может быть адаптирована и для военных целей.
В SURUS использованы новейшие топливные элементы Hydrotec, созданные GM, способные автономно использоваться на автомобилях, которые установлены на грузовик, обеспечивает ему высокие характеристики при нулевом уровне выбросов, чтобы свести к минимуму нагрузку на логистику и снизить вред для людей. Преимущества, которые получает машина, включают в себя бесшумную работу без запаха, внедорожную мобильность, универсальность, высокий мгновенный крутящий момент, возможность экспортировать электроэнергию, генерацию воды и быструю заправку.
Технология топливных элементов представляет собой ключевую часть стратегии сокращения выбросов, принятую General Motors. Компания предлагает решение, которое может масштабироваться для применения на более крупных автомобилях, имеющих повышенные требования к грузоподъёмности и запасу хода. SURUS был разработан, чтобы стать основой для семейства коммерческих решений для транспортных средств, которые используют универсальную силовую установку, встроенную в общее шасси. Платформа SURUS одинаково хорошо подходит для адаптации к военной среде, где пользователи могут использовать ее гибкость, возможность перенастройки в полевых условиях и сниженные требования к материально-техническому обеспечению.
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GM оценивает возможность использования SURUS для множества целей, например, для:
Легкие и средние грузовые автомобили, которые являются улучшенным вариантом Chevrolet Colorado ZH2, были оценены военными США под руководством Американского автобронетанкового научно-исследовательского, проектно-конструкторского центра (TARDEC) и проходят испытания на военных базах.
Будущие конфигурации военного назначения
SURUS обеспечит высокую мобильность при выполнении автономных задач и гибкость на непредсказуемой местности. Использование нескольких машин в общей конфигурации может привести к сокращению задействованной рабочей силы. Преимуществом для будущих потенциальных военных применений станут низкая тепловая сигнатура и бесшумная работа системы, которые снизят риски обнаружения. TARDEC обсуждает с GM оценку коммерческой концепции SURUS в качестве следующего шага в оценке целесообразности более широкого использования технологий топливных элементов в будущем для военных целей.
«SURUS переопределяет технологию топливных электрических элементов как для дорожных, так и для внедорожных условий», - сказал Чарли Фриз (Charlie Freese), исполнительный директор международного подразделения GM, занимающегося топливными элементами. «General Motors стремится к внедрению новых высокоэффективных систем с нулевым уровнем выбросов для решения сложных задач в интересах самых разных клиентов».
Платформа SURUS использует огромный опыт GM в технологии топливных элементов, высоковольтных батареях и электроприводах, автономном вождении и автомобилестроении. Платформа может похвастаться:
Технология Hydrotec
Коммерческая платформа SURUS опирается на более чем 50-летнюю историю разработки и использованию GM технологии топливных элементов. Масштабируемая и адаптируемая технология может использоваться в сухопутной, морской и воздушной технике,, как в коммерческих, так и в военных целях.
С апреля 2017 года армия США ведет испытания коммерческого Chevrolet Colorado ZH2 на своих базах, чтобы определить живучесть машин с водородным двигателем при работе в военных условиях. Машина работает в условиях бездорожья, чтобы оценить достаточность вырабатываемой электроэнергии, уменьшение запаха, звуковой и тепловой сигнатуры, запас крутящего момента на колесе, увеличение запаса хода и потенциал использования побочной воды.
Военные испытания показали, что ZH2 уменьшил дальность акустического обнаружения на 90 процентов по сравнению с современными военными машинами. Это означает, что ZH2 может подойти в 10 раз ближе без обнаружения. Представители армии также наблюдали потенциальные преимущества для стационарной выработки электроэнергии над дизель-генераторами, в том числе значительное снижение уровня шума и потребления топлива. Тестирование продолжится и весной 2018 года.
Партнерство с военными остается важной частью стратегии GM. В прошлом году Военно-морской флот США продемонстрировал беспилотный подводный аппарат на базе топливного элемента компании GM, в котором используется такая же технология топливных элементов, что и в Colorado ZH2.
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Сергей Вэй
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THE ASSOCIATION OF THE U.S. ARMY - AUSA
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