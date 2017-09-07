Технология топливных элементов представляет собой ключевую часть стратегии сокращения выбросов, принятую General Motors. Компания предлагает решение, которое может масштабироваться для применения на более крупных автомобилях, имеющих повышенные требования к грузоподъёмности и запасу хода. SURUS был разработан, чтобы стать основой для семейства коммерческих решений для транспортных средств, которые используют универсальную силовую установку, встроенную в общее шасси. Платформа SURUS одинаково хорошо подходит для адаптации к военной среде, где пользователи могут использовать ее гибкость, возможность перенастройки в полевых условиях и сниженные требования к материально-техническому обеспечению.

В SURUS использованы новейшие топливные элементы Hydrotec, созданные GM, способные автономно использоваться на автомобилях, которые установлены на грузовик, обеспечивает ему высокие характеристики при нулевом уровне выбросов, чтобы свести к минимуму нагрузку на логистику и снизить вред для людей. Преимущества, которые получает машина, включают в себя бесшумную работу без запаха, внедорожную мобильность, универсальность, высокий мгновенный крутящий момент, возможность экспортировать электроэнергию, генерацию воды и быструю заправку.

General Motors стремится решить некоторые из самых сложных транспортных проблем, вызванных стихийными бедствиями, сложной логистической средой и глобальными конфликтами. Компания продемонстрировала на конференции и выставке AUSA 2017 свою универсальную бесшумную энергетическую надстройку SURUS (Silent Utility Rover Universal Superstructure), гибкий топливный элемент с возможностью автономного использования. Разработанная для коммерческого использования платформа может быть адаптирована и для военных целей.