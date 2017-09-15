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SAAB выбрана субподрядчиком для виртуального тренажера экипажа башни Ajax
Категория: Обучение и тренажеры
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Оборонная компания Saab сообщила, что заключила контракт с Lockheed Martin UK в качестве субподрядчика на сборку 16 новых британских виртуальных тренажеров экипажа башни боевой машины AJAX.
Тренажер экипажа башни - это виртуальный симулятор, предназначенный для тренировки экипажа боевой машины при использовании башни (вооружения, радиостанций, прицелов и т.д.). Эта возможность представляет собой первый значительный виртуальный симулятор Saab для Великобритании, но это не единственное участие компании в программе AJAX, так как Saab также работает над заключением контракта на разработку и поставку динамических тренажеров как для платформ AJAX, так и для Warrior CSP.
«Я рад, что получил этот контракт и рассчитываю на то, что мы будем поддерживать те отношения, которые у Saab есть с Lockheed Martin», - сказал Аса Тегстрём (Åsa Thegström), руководитель подразделения по обучению и моделированию в Saab Dynamics.
«Увлекательно участвовать в ведущих программах по оснащению британского министерства обороны и быть в состоянии внести свой вклад в высокореалистичную подготовку солдат», - говорит Эндрю Уолтон, (Andrew Walton,) глава британского подразделения компании Saab.
Этот последний контракт был заключен непосредственно после недавних новостей о том, что Lockheed Martin совместно с Saab получили контракт на тактический тренажер VTESS от армии США.
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Сергей Вэй
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