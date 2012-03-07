Endeavor Robotics, военная и оборонная компания, которая образовалась при разделе iRobot Corp. в 2016 году, заявила 13 октября 2013 года, что она получила контракт с армией США, по которому получит до 158 миллионов долларов за поставку роботов, предназначенных для поиска взрывчатых веществ и других опасных материалов.

Контракт, включающий в себя первый этап стоимостью 100 млн. долл. США и опцион на сумму более 58 млн. долл. США, обязывает компанию поставить в армию до 1200 роботов.

Устройства весом около 66 кг используют гусеничную ходовую часть для передвижения и будут иметь более высокие характеристики и надежность, чем машины, эксплуатирующиеся военными для аналогичных целей сегодня, об этом сказал Шон Белат (Sean Bielat,), главный исполнительный директор Endeavour.

«Эти роботы буквально спасают жизни. Они делаю для солдата, моряка или морского пехотинца ненужным использование саперного взрывозащищенного костюма и идти в место, где могут быть взрывчатые вещества, или другие угрозы, такие как снайперы», - сказал Билат.