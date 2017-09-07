Многие компании испытывают беспилотные машины с сочлененными манипуляторами, которые могут захватывать и перемещать объекты. Большинство из этих систем полагаются на дистаннционное управление, чтобы найти и захватить предмет, сказал Маршал Чайлдерс (Marshal Childers), руководитель команды подразделения беспилотных систем Исследовательской лаборатории армии США (Army Research Lab). Однако RoMan, небольшая гусеничная беспилотная машина, изготовленная в сотрудничестве с рядом промышленных и академических партнеров, делает это самостоятельно. RoMan, сокращенно от «Robotic Manipulation» (Роботизированное манипулирование), работает благодаря смонтированным на его борту камерам, которые могут отображать область, что затем позволяет роботу находить объект. «От начала и до конца, в основном, когда ему дается команда поиска интересующего объекта, он будет сканировать и, как только он найдет искомый объект, он будет ориентироваться на него», - сказал Чайлдерс. «Он использует курсовую камеру для первоначального обнаружения, а затем - более тонкую камеру, которая сделает 3D-локализацию на объекте», - добавил он. Во время демонстрации камеры RoMan начали двигаться, чтобы найти пластиковую бензиновую канистру. Затем робот поехал к канистре, открыл ее четырехпалой рукой и поднял. Наконец, он наклонил канистру, выливая ее содержимое. И способности обработки изображения RoMan не ограничивается набором предметов в непосредственной близости от него, сказал Чайлдерс. «Если бы этот бензин находился в другой комнате, мы могли бы дать команду, чтобы он поехал и нашел этот бензин, и он начнет проводить методический обход этого района, пока не найдет, где может быть бензин, а затем он перейдет в режим «Я вижу это, теперь я собираюсь маневрировать к нему и встать в позицию, в которой я могу схватить ручку бензиновой канистры», - сказал он. Чайлдерс сказал, что армия видит применение для системы с такими возможностями в качестве помошника для солдат. «В любой момент, когда есть обычная или опасная задача, вы можете послать робота вперед, чтобы сделать это», - сказал он. «И что касается автономии, это должно освободить солдата; он должен расширить возможности солдат и позволить им делать больше вещей». Чайлдерс предположил, что робот может даже работать вместе с солдатом, чтобы переместить или настроить оборудование. А более крупная, более сильная версия может в конечном итоге найти использование при очистке от обломков или открытию доступа к дороге, сказал он. В перспективе совместная команда, работающая над RoMan, планирует сделать робота быстрее, позволяя ему двигаться со скоростью рабочего темпа людей и улучшить его восприятие окружающей среды, чтобы различать объекты и работать в непосредственной близости от людей.