Во время проведения конференции и выставки AUSA 2017 Армия США опубликовала проект запроса предложений (RFP) по программе Мобильная защищенная огневая мощь MPF (Mobile Protected Firepower), и уже на этой неделе промышленность даст на него свои отзывы.

MPF - это последняя попытка армии США начать работы над боевой бронированной машиной для передвижения и поддержки ее легких разворачиваемых наземных подразделений - боевых команд пехотной бригады (IBCT).

По словам Дэвида Доппа (David Dopp), ведущего проекта во вновь созданном штабе проекта MPF, публикация окончательного RFP запланирована на ноябрь, а получение предложений промышленности - на апрель 2018 года.

Претенденты должны предоставить с предложением образец своей системы.

Отсутствие потенциальных платформ MPF на выставке AUSA в этом году является признаком того, что промышленность отклабывает свои окончательные предложения на последнее время, сказал генерал-майор Дэвид Бассетт (David Bassett), исполнительный офицер программы Сухопутные боевые системы GCS (Ground Combat Systems).

«Я еще не начал платить, но промышленность сегодня уже начала программу MPF», - сказал Бассетт.

Предполагается, что победитель тендера будет определен через 12 месяцев после подачи предложений, а первые опытные образцы, как ожидается, будут поставлены через 15 месяцев после заключения контракта. Через шесть месяцев ожидается, что будут оборудованы первые подразделения.

Потребность в системе, которая может обеспечить защиту, мобильность, прямую огневую поддержку для высокоманевренных сухопутных сил, является требованием многих служб, включая армию и корпус морской пехоты США.

Армия США не имела такой этой возможности, так как в 1996 году она отказалась от своего M551 Sheridan. Однако ее важность для силовых структур, которые должны быстро развертываться в условиях глобльных проблем, возрастала по мере того, как угрозы стали более мобильными и смертельными.

В проекте RFP предлагается примерно три с половиной года работ до двух подрядчиков, чтобы провести разработку и подготовку производства, а также выпустить 12 предсерийных образцов для подготовки к государственным испытаниям, которые займут чуть менее 14,5 месяцев. Затем опционально будет выпущена установочная партия из 26 — 28 машин, а в итоге общее закупаемое количество составит 504 единицы.

Плотный график подтверждают, что это будет по существу не разработка новой системы, а больше похоже на попытку офиса приобрести готовую систему.

Требования к характеристикам MPF не были обнародованы, но американская армия ранее заявила о открытости для систем и технологий, которые будут актуальны в декабре 2018 года.

Полковник Уильям Т. Наксолз (William T. Nuckols), директор разработки требований в Центре маневренного превосходства, сказал: «Цель состоит в том, чтобы предоставить максимальную возможность для компромиссов для более быстрого выведения на рынок, снижения цены или снижения риска. Акцент делается на практическом и выполнимом».