Вьетнам рассматривает возможность импорта ряда оборонных продуктов, производимых Индонезией. Это стало одной из тем обсуждения в ходе встречи индонезийского министра-координатора по политическим, правовым вопросам и безопасности (министр-координатор по политике) Виранто (Wiranto), с министром обороны Вьетнама Нго Суан Лч (Ngô Xuân Lch), в Джакарте, в четверг, 12 октября 2017 года.

Виранто сказал, что Индонезия и Вьетнам стараются наладить сотрудничество в области обороны с 2010 года, разрешив обмен оборонной продукцией, в том числе основными системами вооружения (военной техники).

«Существует желание продолжать совершенствовать оборонные связи с Вьетнамом, особенно те, которые касаются оборонной промышленности. Они также стремятся узнать, какое индонезийское производство может быть использовано во Вьетнаме», сказал Виранто.

По словам Виранто, делегация министерства обороны Вьетнама проведет также встречу с министром обороны Индонезии Рямаширом Рякуду (Ryamizard Ryacudu) для дальнейших переговоров по этому вопросу.

Кроме того, Виранто сказал, что он также попросил делегацию Министерства обороны Вьетнама оптимизировать свой визит в Индонезию, встретившись также с индонезийскими официальными лицами, связанными с обороной и безопасностью.

Виранто выразил надежду, что хорошее оборонное сотрудничество между двумя странами может внести позитивный вклад в усилия по обеспечению безопасности в Юго-Восточной Азии.

«Таким образом, есть общее понимание того, что во Вьетнаме и Индонезии, имеется общая заинтересованность в обеспечении безопасности этого региона, особенно стран АСЕАН», сказал Виранто.