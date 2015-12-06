Американская компания Textron Systems Marine and Land Systems получила контракт по твердой цене в размере 332 900 000 долларов США за закупку до 255 мобильных ударных машин для Афганской национальной армии и связанных с ними услуг по сопровождению эксплуатации у заказчика.

Мобильная машина штурмовых подразделений MSFV (Mobile Strike Force Vehicle) - это бронированная машина с колесной формулой 4x4, разработанная Textron Marine & Land Systems для Национальной армии Афганистана в рамках программы MSFV американской армии. В стандартных вариантах MSFV в ее башенку могут быть установлены с 40-мм гранатомет или пулеметом .50 калибра и дымовые гранатометы.

Первые 18 серийных MSFV, включающие в себя три варианта исполнения, были отправлены в Афганистан в ноябре 2011 года. Все три варианта до поставки прошли тщательные испытания на американском полигоне Юма.

Армия США заказала выпуск MSFV для афганской армии в феврале 2012 года. MSFV были развернуты в батальоны быстрого реагирования (QRF) (известные как кандаки на афганском языке).

С мая 2011 года Textron Marine & Land Systems получила заказы на общее количество в 634 автомобилей. В заказы вошли опытные MSFV и установочная партия машин.

MSFV выпускается в трех вариантах, включая бронетранспортер, оснащенный стандартной башенкой с пулеметом .50 или гранатометом 40 мм, бронетранспортер с комплектом защиты стрелка OGPK и увеличенный вариант для медицинской машины.