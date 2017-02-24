Согласно веб-сайту Hindustan Times, Центральные силы промышленной безопасности (CISF) Индии на экспериментальной базе в аэропорту Дели проверили бронетранспортер Sherpa 4x4. CISF находятся в процессе приобретения бронированной тактической машины, предназначенной для повышения защищённости аэропорта в случае террористической атаки.

Sherpa - бронированная машина 4x4, спроектированная и изготовленная французской компанией Renault Trucks Defense, которая является подразделением Volvo Group.

Судя по внешним признакам, индийская версия машины основана на варианте Sherpa Light, но отличается от нее наличием открытой грузовой платформы сзади. На каждом борту машины есть две двери с навесной броней, снабженные небольшим пуленепробиваемым окном и бойницей в верхней части.

Стандартное оборудование индийской Sherpa включает в себя три камеры, установленные на крыше автомобиля, обеспечивающие круговой обзор и наблюдение.

Sherpa - это бронированная машина 4x4, которая может использоваться для решения тактических задач, таких как разведка, патрулирование, сопровождение конвоев, командование и связь.

Компоновка Sherpa Light обычная, с двигателем спереди, отделением экипажа и десанта посередине и грузовым отделением сзади. Для водителя и командира имеются два сиденья спереди, и ещё два или три сиденья установлены за ними.

Броня Sherpa Light обеспечивает защиту от огня стрелкового оружия и осколков снарядов до уровня 1 и 2 по STANAG 4569. Он также может быть оснащена съёмными броневыми щитами и комплектами дополнительной брони, что обеспечивает повышение защиты.

Sherpa Light приводится в движение дизельным двигателем Renault MD-5 мощностью 215 л.с. Он обеспечивает машине максимальную скорость движения 120 км/ч с максимальным запасом хода 850 км при 70 км/ч.