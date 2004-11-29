Иранская оборонная промышленность представила новую версию самоходной гаубицы калибра 155 мм местного производства, в которой использована буксируемая гаубица HM41 155 мм в качестве основного вооружения. В марте 2011 года был представлен первый опытный образец колесной самоходной гаубицы на шасси MAN 6x6.

Новая версия 155-мм самоходной гаубицы иранского производства теперь базируется на шасси грузовика IVECO Trakker 6x6, в задней грузовой части которого установлена та же буксируемая гаубица HM41.

Предполагается, что буксируемая гаубица HM41 155 мм представляет собой модернизированную версию буксируемой гаубицы M114 калибром 155 мм. По внешнему виду иранская система HM41 очень похожа на южнокорейскую гаубицу KH179 калибра 155 мм с длиной ствола 39 калибров, разработанную корпорацией WIA (ранее компания Kia Machine Tool Company) в Республике Корея (РК). Согласно техническим характеристикам, опубликованнынм иранской оборонной промышленностью, она имеет максимальную дальность стрельбы 30 км с темпом стрельбы 4 выстрела в минуту.

Пушка калибра 155 мм с длиной ствола 39 калибров оснащена двухдефлекторным дульным тормозом для уменьшения отдачи, при этом механизм затвора имеет винтовой тип.

Конструкция новой иранской самоходной гаубицы очень проста, HM41 установлена на корму шасси грузовика и имеет прицел для прямой наводки и ведения непрямого огня. В боевом положении большая лопата гидравлически опускается сзади, чтобы обеспечить более устойчивую огневую платформу.