Агентство Anadolu сообщило, что представители турецкой компании Nurol и узбекской фирмы UzAuto подписали меморандум о взаимопонимании относительно совместного производства бронированных машин Ejder Yalcin-III 4x4. Сделка была подписана в рамках визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Турцию.

По соглашению обе стороны совместно выпустят до 1000 единиц. Агентство Anadolu отметило, что эта сделка включает возможность экспорта в третьи страны, предполагая, что не все 1000 машин будут приняты на вооружение армии Узбекистана.

В докладе не отмечалось, когда конкретно обе стороны планируют заключить производственную сделку и начать совместное производство.

В конце июля узбекские СМИ сообщили, что Узбекистан планировал заказать 10 бронированных машин Ejder Yalcin III с целью последующего заключения совместного производственного соглашения. В прошлом месяце Узбекистан провел испытания машин у себя в стране и был удовлетворен тем, что Ejder Yalcin III смог эксплуатироваться в местных условиях.

Имеются предположения, что в следующем месяце обе стороны могут заключить соглашение относительно производства сотен единиц бронетехники.

Ejder Yalçin III является самым современным членом семейства бронированных машин Ejder, разработанных и изготовленных турецкой компанией Nurol Makina. Машина была впервые представлена во время военной выставки High Tech Port в Турции в ноябре 2016 года.

Ejder Yalçin III имеет V-образную конструкцию корпуса, обеспечивающую высокий уровень защиты от мин и самодельных взрывных устройств (СВУ). Машина может вместить до 11 военнослужащих, включая водителя, командира и стрелка.