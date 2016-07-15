Подсекретариат оборонной промышленности, SSM, орган по закупкам вооружений в Турции, официально объявил тендер на исполнение программы, предназначенной для разработки и последующего изготовления силового блока для турецкого основного танка Altay.

SSM пригласил местных производителей двигателей разработать «силовую группу», состоящую из двигателя и трансмиссии для Altay.

«Это будет контракт стоимостью более 1 миллиарда долларов», - сказал источник в отрасли. «Тем не менее, для местной промышленности Турции будет довольно сложно разработать и производить силовой блок [группу] по выгодной цене и своевременно».

Приглашение SSM к участию в торгах требует, чтобы местные фирмы разработали силовую группу для Altay «с максимальным местным участием и минимальными зарубежными технологиями». В нем говорится, что программа направлена ​​на то, чтобы положить конец зависимости Турции от иностранных энергетических технологий в программе Altay.

Старший сотрудник SSM, знакомый с программой Altay, сказал, что лучшее и окончательное предложение компании Otokar не может претендовать на контракт на серийное производство с одним поставщиком.

Турецкий производитель двигателей, компания Tumosan получила в 2015 году контракт стоимостью 100 миллионов долларов на разработку двигателя для Altay. Затем она подписал соглашение о передаче ноу-хау с австрийской фирмой AVL List GmbH. Но в 2016 году этот важный контракт на техническую поддержку был отменен в рамках эмбарго на поставки оружия в Турцию из Австрии.

В сентябре 2017 года турецкие чиновники по закупкам заявили, что они ведут переговоры с британским подразделением американской компании Caterpillar относительно планов производства и поставки двигателя для Altay. Caterpillar и ее британский партнер, производитель двигателей Perkins, проявили интерес к силовой установке для программы Altay.

«Вариант Caterpillar является частью широкого сотрудничества в оборонной промышленности, возникающего между Турцией и Великобританией», - сказал один сотрудник по закупкам. Министр по делам Европейского союза Турции Омер Целик (Omer Celik) собрал вместе турецкие и британские оборонные компании, в том числе Caterpillar-Perkins.

Посол Великобритании в Анкаре Ричард Мур сказал: «Наше оборонное [промышленное] сотрудничество продолжает улучшаться».

Согласно программе Altay, Турция ставит своей целью выпустить первоначальную партию из 250 танков, а затем довести общее количество до 1000 единиц. Турецкое правительство получило заявки на организацию серийного производство от трех производителей: Otokar, BMC и FNSS.