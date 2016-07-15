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В Турции стартовал тендер на танковую силовую установку общей стоимостью $ 1 млрд
Категория: ВПК
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Подсекретариат оборонной промышленности, SSM, орган по закупкам вооружений в Турции, официально объявил тендер на исполнение программы, предназначенной для разработки и последующего изготовления силового блока для турецкого основного танка Altay.
SSM пригласил местных производителей двигателей разработать «силовую группу», состоящую из двигателя и трансмиссии для Altay.
«Это будет контракт стоимостью более 1 миллиарда долларов», - сказал источник в отрасли. «Тем не менее, для местной промышленности Турции будет довольно сложно разработать и производить силовой блок [группу] по выгодной цене и своевременно».
Приглашение SSM к участию в торгах требует, чтобы местные фирмы разработали силовую группу для Altay «с максимальным местным участием и минимальными зарубежными технологиями». В нем говорится, что программа направлена на то, чтобы положить конец зависимости Турции от иностранных энергетических технологий в программе Altay.
Старший сотрудник SSM, знакомый с программой Altay, сказал, что лучшее и окончательное предложение компании Otokar не может претендовать на контракт на серийное производство с одним поставщиком.
Турецкий производитель двигателей, компания Tumosan получила в 2015 году контракт стоимостью 100 миллионов долларов на разработку двигателя для Altay. Затем она подписал соглашение о передаче ноу-хау с австрийской фирмой AVL List GmbH. Но в 2016 году этот важный контракт на техническую поддержку был отменен в рамках эмбарго на поставки оружия в Турцию из Австрии.
В сентябре 2017 года турецкие чиновники по закупкам заявили, что они ведут переговоры с британским подразделением американской компании Caterpillar относительно планов производства и поставки двигателя для Altay. Caterpillar и ее британский партнер, производитель двигателей Perkins, проявили интерес к силовой установке для программы Altay.
«Вариант Caterpillar является частью широкого сотрудничества в оборонной промышленности, возникающего между Турцией и Великобританией», - сказал один сотрудник по закупкам. Министр по делам Европейского союза Турции Омер Целик (Omer Celik) собрал вместе турецкие и британские оборонные компании, в том числе Caterpillar-Perkins.
Посол Великобритании в Анкаре Ричард Мур сказал: «Наше оборонное [промышленное] сотрудничество продолжает улучшаться».
Согласно программе Altay, Турция ставит своей целью выпустить первоначальную партию из 250 танков, а затем довести общее количество до 1000 единиц. Турецкое правительство получило заявки на организацию серийного производство от трех производителей: Otokar, BMC и FNSS.
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Сергей Вэй
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