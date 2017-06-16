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Турция обсудит производство бронированной машины 4x4 от Nurol Makina в Румынии
Категория: ВПК
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По данным румынского отделения газеты «Уолл-стрит», в ноябре 2017 года в Румынию прибудут представители турецкой компании Nurol Makina для обсуждения соглашения о производстве колесных бронированных машин в Румынии.
Бронированная машина Ejder Yalcin 4x4 от Nurol Makina, была представлена на выставке в Стамбуле в ноябре 2016 года.
Должностные лица турецкой компании провели несколько встреч с румынской стороной в течение последних трех лет, выразив свою заинтересованность в подписании соглашения о партнерстве с румынскими компаниями. Фирма хочет поговорить с румынскими властями о создании производственной и сборочной линии для своего последнего поколения бронетранспортеров.
Турецкая компания Nurol Makina ve Sanayi A.S. была основана в 1976 году для выпуска промышленных предприятий «под ключ» и массового производства стали и машин. В настоящее время компания является производителем колесных боевых бронированных машин, таких как НМС, Ejder Yalcin, Ejder Toma, Ilgaz II и Ejder Kunter.
Ejder Yalçin - это последнее поколение колесных бронированных машин семейства Ejder. Машина была впервые представлена общественности во время оборонной выставки Hight Tech Port в ноябре 2016 года.
Недавно Nurol Makina подписала соглашение с Узбекистаном о выпуске в стране до 1000 бронированных машин Ejder Yalcin 4x4.
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Сергей Вэй
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NUROL Mashinery and Industry Co Inc
Nurol Technologies Industry and Mining Co. Inc.
Ejder 6x6 (Бронетранспортер колесный)
Ejder 4x4 (Бронетранспортер колесный)
Ejder RCV (Бронетранспортер колесный)
Ejder Yalcin (Бронетранспортер колесный)
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