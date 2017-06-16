По данным румынского отделения газеты «Уолл-стрит», в ноябре 2017 года в Румынию прибудут представители турецкой компании Nurol Makina для обсуждения соглашения о производстве колесных бронированных машин в Румынии.

Бронированная машина Ejder Yalcin 4x4 от Nurol Makina, была представлена на выставке в Стамбуле в ноябре 2016 года.

Должностные лица турецкой компании провели несколько встреч с румынской стороной в течение последних трех лет, выразив свою заинтересованность в подписании соглашения о партнерстве с румынскими компаниями. Фирма хочет поговорить с румынскими властями о создании производственной и сборочной линии для своего последнего поколения бронетранспортеров.

Турецкая компания Nurol Makina ve Sanayi A.S. была основана в 1976 году для выпуска промышленных предприятий «под ключ» и массового производства стали и машин. В настоящее время компания является производителем колесных боевых бронированных машин, таких как НМС, Ejder Yalcin, Ejder Toma, Ilgaz II и Ejder Kunter.

Ejder Yalçin - это последнее поколение колесных бронированных машин семейства Ejder. Машина была впервые представлена общественности во время оборонной выставки Hight Tech Port в ноябре 2016 года.

Недавно Nurol Makina подписала соглашение с Узбекистаном о выпуске в стране до 1000 бронированных машин Ejder Yalcin 4x4.