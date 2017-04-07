Турецкая компания Aselsan представила новый боевой модуль с​ дистанционным управлением (RWS) на выставке Defense & Security 2017 в Бангкоке. Он может устанавливаться на разную бронетехнику и способен достичь высокой скорости благодаря использованию 7,62-миллиметрового пулемета MIG4 Minigun.

Стабилизированная система называется SARP-M134, где «SARP» обозначает Stabilised Advanced Remote weapon Platform (Стабилизированная современная дистанционная оружейная платформа). 6-ствольный пулемет M134 может выпускать до 3000 выстрелов в минуту, при этом машина может находиться в движении.

Модуль имеет электронно-оптический блок, включающий в себя тепловизионную камеру, дневную телевизионную камеру и лазерный дальномер. Он имеет возможности автоматического обнаружения и отслеживания целей. Семейство SARP также может интегрироваться с системой управления боем или действовать как вариант системы активной защиты для борьбы с БПЛА.

Мехмет Озгуклу (Mehmet Ozguclu), директор Aselsan Malaysia, полностью принадлежащей турецкой компании дочерней компании, которая была основана в 2017 году в Куала-Лумпуре, заявил, что в будущем потенциальные клиенты примут участие в живой демонстрации SARP-M134.

Озгуклу отметил, что боевой лазер также может быть установлен на SARP позже. Aselsan заявляет, что его системы с дистанционным управлением в настоящее время используются в 13 различных стран мира.

Aselsan добился значительных успехов в Малайзии со своей линейкой боевых модулей, которые устанавливаются на шесть патрульных кораблей нового поколения Малайзийским агентством по защите морской среды (MMEA), каждый из которых оснащен 30-мм системой вооружения SMASH. Первые два были поставлены и приняты, а третий и четвертый модули должны быть поставлены в ближайшее время.

MMEA также установит 30-миллиметровые пушки SMASH на три патрульных корабля водоизмещением 1900 тонн, которые в настоящее время строятся в Малайзии.

Особый интерес к 30-мм боевым модулям с дистанционным управлением SMW производства Aselsan проявляют Филиппины, планируя поставить их на два своих фрегата.

Филиппинский флот также планирует разместить 30-мм пушку на корме своей пары стратегических кораблей типа Tarlac, и Aselsan чувствует возможность предложить для этих целей SMASH, чтобы обеспечить с фрегатами.