Тайская компания RV Connex представила робота RVE-1 с дистанционным управлением для обезвреживания самодельных взрывных устройств на выставке Defense & Security 2017 в Бангкоке, Тайланд.

Компания имеет RV Connex имеет 25-летний опыт работы в оборонной промышленности, создавая новейшие инновации и технологии в области обороны, безопасности и аэрокосмической промышленности.

Адаптируемая, удобная и универсальная Дистанционно управляеммая машина для обезвреживания самодельных взрывных устройств RVE-1 (Remote-controlled Vehicle for EOD ) использует новейшие технологии для поддержке саперов, работающих с самодельными взрывными устройствами, что позволяет им успешно и эффективно выполнять свои задачи.

В довольно сложном и постоянно меняющемся климате, в котором ему приходится работать над утилизацией бомб, RVE-1 оснащен всем необходимым для успешного устранения опасности, отключения или детонации заряда, при этом оператор может находиться на безопасном расстоянии.

Кроме того, RVE-1 способен решать широкий спектр задач по наблюдению/разведке и работе в опасных условиях, позволяя операторам проникнуть в недоступные и/или потенциально смертельные районы снижая уровень риска. Он чрезвычайно мобилен, быстро развертывается и полностью плавающий - и в целом очень гибкий модульный многопроцессорный инструмент, способный адаптироваться к различным возможным сценариям и тактическим требованиям, с которыми он может столкнуться.

Система управляется с помощью настраиваемого джойстикового контроллера с возможностью выбора режимов управления, удобных для пользователя.

Программное обеспечение разработано специально под портативный компьютер Toughbook с поддержкой сенсорного экрана, с удобным интерфейсом для повышения эффективности работы.

Платформа оптимизирована для высокой мобильности в экстремально жестких условиях, она невероятно легка и имеет высокие характеристики при небольших размерах, что делает ее пригодной для решения различных задач.

В системе используется высокоскоростная беспроводная связь на основе IP, обеспечивающая почти мгновенную обратную связь и управление в реальном времени, чтобы принимать более быстрые решения при выполнении задачи.

Сменный роботизированный манипулятор может достигать полной длины 1 метр. На конце руки установлен мощный захват и сменные датчике и устройства, что делает руку чрезвычайно универсальной.