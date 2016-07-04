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Бангладешская армия приобретет новые бронемашины 4x4
Категория: ВПК
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6 ноября 2017 года бангладешский Генеральный директор компании по оборонным закупкам (DGDP) опубликовал запрос предложений (RFP) на приобретение новых бронированных машин с колесной формулой 4x4 в различных вариантах конфигурации, таких как легкая бронированная машина (LAV), командный пункт, медицинская машина и машина разведки и наблюдения.
Согласно официальному RFP, среди технических требований армии Бангладеш на новую машину 4×4 содержатся такие, что машина должна работать в температурных условиях, превышающих 50°C, она должна будет иметь запас хода свыше 500 км, скорость движения 80 км/ч и более 25 км/ч в условиях бездорожья. Она также должна иметь удельную мощность более 20 л.с./т.
Корпус машины должен обеспечить минимальную баллистическую защиту уровня 2 по STANAG-4569 и противоминную защиту уровня 2а по STANAG-4560.
В июле 2017 года украинские СМИ опубликовали заявление о заключении контракта на поставку 600 колёсных бронированных машин Tur-K2 и 80 Tur-K3 4x4 через турецкую компанию Delta Defence в бангладешские вооруженные силы.
Согласно турецкому сайту C4 Defense, турецкая компания Delta Defense поставит 100 машин Tur-K2 вооруженным силам Бангладеш в 2018 году, 150 в 2019 году и в общей сложности 600 машин в течение следующих пяти лет.
В настоящее время армия Бангладеш использует три типа колесных бронированных машин: российский БТР-80A, Cobra производства турецкой компании Otokar и сербский BOV M11, используемый в качестве разведывательной машины.
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Сергей Вэй
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COBRA (Разведывательная машина)
COBRA (Машина радио- био- химической разведки)
COBRA II (Бронетранспортер колесный)
Cobra (Бронетранспортер гусеничный)
Cobra (Бронетранспортер колесный)
Cobra (Машина с противоминной защитой)
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