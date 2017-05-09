Таиланд длительное время находится в процессе приобретения новой колесной бронированной машины. На поставки в данную страну претендуют три конкурента, включая украинский БТР-4Е, китайский VN1 и турецкие PARS.

PARS 8x8 - это колесная боевая бронированная машина, разработанная, спроектированная и изготовленная турецкой компанией FNSS. PARS спроектирован не только для того, чтобы иметь высокий уровень баллистической и противоминной защиты, но также способен вооружаться различными боевыми модулями и обеспечивать большой забронированный внутренний объем, что позволяет комплектовать пехотинцев всем необходимым оборудованием.

PARS III 8X8 - новейшее поколение колесных боевых бронированных машин семейства PARS, разработанное и изготовленное турецкой компанией FNSS. Машина была представлена во время оборонной выставки IDEF в мае 2017 года.

Турецкий PARS III 8X8 был разработан с особым акцентом на мобильность, защиту, возможность перевозить большую полезную нагрузку и потенциал роста характеристик. В машинах используются новейшие конструкции и технологии с акцентом на эффективность и надёжность в современных боевых условиях.