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Какие новые бронемашины 8x8 выберет Таиланд?
Категория: ВПК
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Таиланд длительное время находится в процессе приобретения новой колесной бронированной машины. На поставки в данную страну претендуют три конкурента, включая украинский БТР-4Е, китайский VN1 и турецкие PARS.
PARS 8x8 - это колесная боевая бронированная машина, разработанная, спроектированная и изготовленная турецкой компанией FNSS. PARS спроектирован не только для того, чтобы иметь высокий уровень баллистической и противоминной защиты, но также способен вооружаться различными боевыми модулями и обеспечивать большой забронированный внутренний объем, что позволяет комплектовать пехотинцев всем необходимым оборудованием.
PARS III 8X8 - новейшее поколение колесных боевых бронированных машин семейства PARS, разработанное и изготовленное турецкой компанией FNSS. Машина была представлена во время оборонной выставки IDEF в мае 2017 года.
Турецкий PARS III 8X8 был разработан с особым акцентом на мобильность, защиту, возможность перевозить большую полезную нагрузку и потенциал роста характеристик. В машинах используются новейшие конструкции и технологии с акцентом на эффективность и надёжность в современных боевых условиях.
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В июне 2017 года Таиланд объявил о покупке 34 бронетранспортеров VN1 из Китая на сумму $68 млн. VN-1 является экспортной версией бронетранспортера ZBL-09 8x8, разработанного и выпускаемого в Китае оборонной компанией NORINCO.
Китай начал продавать VN1 в 2008 году, и машина была впервые представлена общественности в феврале 2009 года во время Международной выставки вооружений IDEX в Абу-Даби, ОАЭ.
VN1 базируется на шасси 8x8, которое может быть оснащено различными типами боевых модулей и башен с вооружением вплоть до 105-мм противотанковой пушки или 122-мм гаубицы.
Вооружение может включать в себя также автоматическую пушку калибра 30 мм, противотанковый управляемый ракетный комплекс Red Arrow 73 и спаренный пулемет калибра 7,62 мм.
Корпус и башня VN1 изготовлены из броневой стали с высокой твердостью, которая обеспечивают защиту от оружия калибром до 12,7-мм, ведущего огонь бронебойными зажигательными боеприпасами спереди с расстояния до 100 м, бронебойными боеприпасами калибра 7,62 мм по бортам с расстояния 100 м и обычными 7,62-мм боеприпасами сзади.
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Украина и Таиланд сотрудничали в недавнем прошлом в поставках военной техники, в том числе основных боевых танков Оплот и бронетранспортера БТР-3Е1 8х8. По данным оборонной промышленности Украины, стоимость поставок в Таиланд 233 единиц БТР-3Е1 в рамках контрактов, заключенных в 2006 и 2011 годах, составила в общем 270 млн долларов.
Украиной был заключена контракт на поставку батальона из 49 танков Оплот в 2011 году, но производство медленно продвигалась вперед.
БТР-4Е является экспортной версией БТР-4, бронетранспортера 8х8, разработанного Харьковским конструкторским бюро по машиностроению им. Морозова. БТР-4E может быть оснащён различными типами боевых модулей, но стандартная версия оснащена дистанционно управляемым боевым модулем Парус, который вооружен 30-мм автоматической пушкой ЗТМ-1. Вспомогательное вооружение включает в себя один пулемет калибра 7,62 мм, автоматический гранатомет АГ-17 калибра 30 мм, установленный на левой стороне от основного вооружения и две пусковых установки ПТРК с правой стороны.
Корпус БТР-4Е защищен от бронебойных пуль калибра 7,62 мм и осколков артиллерийских снарядов, что соответствует уровню 2 по STANAG 4569.
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Сергей Вэй
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