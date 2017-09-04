Словацкие и финские министерства обороны договорились о совместной программе развития боевой машины пехоты (БМП) с колесной формулой 8x8, и Patria была выбрана для поставки новой опытной версии шасси AMV XP 8x8 в рамках данной программы.

Выбранными министерствами обороны обеих стран промышленными партнерами являются Konstrukta Defense a.s. (основной подрядчик), Patria Land Systems Oy (по шасси) и EVPU a.s. (по системам вооружения).

Программа создания колёсного БМП включает в себя этап испытаний в Словакии, а после словацкого периода испытаний машина будет испытана в Финляндии в течение этой зимы. Основываясь на результатах этой программы и успешных испытаниях, Словакия планирует получить до 81 БМП в рамках своей программы военной модернизации, которая будет проведена в​в 2018-2024 годах.

Машина Patria AMV XP 8x8 включает в себя проверенные НАТО и ЕС решения, которые отвечают требованиям заказчика. «В ходе этой программы мы вместе с EVPU разработаем новую версию плавающего AMV XP, в который установлена система вооружения Turra, отвечающей требованиям как Словацкой, так и финской сил обороны. С 2003 года мы имеем непрерывное производство в нашей промышленной цепи, что создает возможности для поставок в течение короткого времени. У нас также есть солидный и сильный опыт участия в программах передачи технологий и локализации производства машин, что создает возможности для работы и бизнеса в Словакии, когда будет реализовываться программа серийной поставки», - сообщил Мика Кари (Mika Kari), президент сухопутного подразделения в Patria.