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Саудовские военно-морские силы специального назначения используют PATSAS от ACMAT
Категория: ВПК
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26 апреля 2017 года были опубликованы фотографии, демонстрирующие, что спецназ Королевских Саудовских Сил (RSNF) теперь использует бронетранспортер Bastion PATSAS 4x4, который выпускает французская компания ACMAT.
Фотографии опубликованы Иорданскими вооруженными силами (JAF) и Саудовским агентством печати (SPA). На них саудовские солдаты и один иорданец применяют PATSAS во время совместных учений «Abdullah 5». Ранее в новостях Саудовской телекомпании об иорданцах, прибывших 16 апреля на самолете C-130 не было заметно этих машин, хотя они могли быть перевезены данным транспортным самолетом.
Учения проходили в Аль-Джубайле, базе саудовского Восточного флота, в них участвовали Группа морской безопасности RSNF и иорданские спецназ.
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Сергей Вэй
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