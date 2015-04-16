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Саудовские военно-морские силы специального назначения используют PATSAS от ACMAT

Категория: ВПК

26 апреля 2017 года были опубликованы фотографии, демонстрирующие, что спецназ Королевских Саудовских Сил (RSNF) теперь использует бронетранспортер Bastion PATSAS 4x4, который выпускает французская компания ACMAT.

Фотографии опубликованы Иорданскими вооруженными силами (JAF) и Саудовским агентством печати (SPA). На них саудовские солдаты и один иорданец применяют PATSAS во время совместных учений «Abdullah 5». Ранее в новостях Саудовской телекомпании об иорданцах, прибывших 16 апреля на самолете C-130 не было заметно этих машин, хотя они могли быть перевезены данным транспортным самолетом.

Учения проходили в Аль-Джубайле, базе саудовского Восточного флота, в них участвовали Группа морской безопасности RSNF и иорданские спецназ.

Сергей Вэй
28.04.2017

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