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Угандийский контингент AMISOM получает бронетранспортеры Bastion
Категория: ВПК
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Миссия Африканского союза в Сомали (AMISOM ) объявила 25 сентября 2017 годп, что ее угандийский контингент получил 19 новых боевых машин из Соединенных Штатов и опубликовала фотографии, показывающие бронетранспортеры Bastion производства ACMAT, отмеченные, как продукуия компании Mack.
Передача была осуществлена ровно через два года после того, как Министерство обороны США объявило, что оно выделило Mack Defense 25 миллионов долларов США для поставки 62 бронетранспортеров Камеруну, Эфиопии, Сомали, Тунису и Уганде. В то время Mack Defence заявлял представителям СМИ, что это будут бронетранспортеры Bastion, продукт, разработанный французской компанией ACMAT. Обе компании входят в группу Volvo.
Во время церемонии передачи в Могадишо командующий угандийским контингентом, бригадный генерал Муханга Каянджа (Muhanga Kayanja), сказал: «В качестве контингента мы работаем на 40% мощности с точки зрения необходимого оборудования. Поэтому это пожертвование очень полезно и значительно повысит наши технические и эксплуатационные возможности. Однако мы по-прежнему сталкиваемся с большой проблемой самодельных взрывных устройств (СВУ), которые стоили нам большого количества оборудования. Нам нужно срочное решение этой проблемы».
AMISOM объявил в тот же день, что был проведен симпозиум для выработки рекомендаций по противодействию более интенсивному использованию СВУ воинственной группой Харакат аль-Шабааб аль-Муджахидеен.
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Сергей Вэй
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