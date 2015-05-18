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Угандийский контингент AMISOM получает бронетранспортеры Bastion

Категория: ВПК

Миссия Африканского союза в Сомали (AMISOM ) объявила 25 сентября 2017 годп, что ее угандийский контингент получил 19 новых боевых машин из Соединенных Штатов и опубликовала фотографии, показывающие бронетранспортеры Bastion производства ACMAT, отмеченные, как продукуия компании Mack.

Передача была осуществлена ​​ровно через два года после того, как Министерство обороны США объявило, что оно выделило Mack Defense 25 миллионов долларов США для поставки 62 бронетранспортеров Камеруну, Эфиопии, Сомали, Тунису и Уганде. В то время Mack Defence заявлял представителям СМИ, что это будут бронетранспортеры Bastion, продукт, разработанный французской компанией ACMAT. Обе компании входят в группу Volvo.

Во время церемонии передачи в Могадишо командующий угандийским контингентом, бригадный генерал Муханга Каянджа (Muhanga Kayanja), сказал: «В качестве контингента мы работаем на 40% мощности с точки зрения необходимого оборудования. Поэтому это пожертвование очень полезно и значительно повысит наши технические и эксплуатационные возможности. Однако мы по-прежнему сталкиваемся с большой проблемой самодельных взрывных устройств (СВУ), которые стоили нам большого количества оборудования. Нам нужно срочное решение этой проблемы».

AMISOM объявил в тот же день, что был проведен симпозиум для выработки рекомендаций по противодействию более интенсивному использованию СВУ воинственной группой Харакат аль-Шабааб аль-Муджахидеен.

Сергей Вэй
01.10.2017

www.army-guide.com
Действия...
  
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