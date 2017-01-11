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Elbit Systems представит SPEAR MK2 - последнюю версию полностью автономной минометyой системы для легких боевых машин

Категория: ВПК

Израильская компания Elbit Systems представит свою последнюю версию системы минометов Spear - Spear MK2 - на Международной конференции по наземной войне и логистике, которая пройдет с 16 по 18 мая 2017 года в Латруне, Израиль.

Spear MK2, модернизированная версия испытанной при проведении различных операций минометной системы Spear. Она представляет собой полностью автономную модульную минометную систему калибра 120 мм. Последняя версия Spear обладает высокой способностью к уменьшению отдачи без воздействия на минометную систему Cardom. Минометная система легко устанавливается на различные легкие боевые машины, что позволяет эффективно и быстро решать тактические задачи.

Обновленная система обеспечивает улучшенную ситуационную осведомленность, более широкий охват территории, быстрое развертывание и имеет возможность автономного или ручного спуска, для работы требуется экипаж всего из двух-трех человек. Миномет может быть развернут и приступить к выполнению задач всего за шестьдесят секунд. Он оснащен системой управления и командования, обеспечивающей возможности управления полем боя и ситуационную осведомленность, назначение приоритетов целей и контроля за распределением функция между персоналом.

Сергей Вэй
16.05.2017

www.army-guide.com
Действия...
  
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