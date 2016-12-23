Сингапурская армия представила изготовленный опытный образец бронированной ремонтно-эвакуационной машины нового поколения NG-ARV (Next Generation - Armoured Recovery Vehicle).

NG-ARV была разработана компанией ST Kinetics параллельно с боевой бронированной машиной нового поколения NG-AFV (Next Generation - Armoured Fighting Vehicle), которая была представлена в 2016 году.

Контракт на серийное производство NG-AFV был подписан Министерством обороны Сингапура в марте 2017 года, а поставку новых машин планируется начать в 2019 году. Планируется, что NG-AFV заменит стареющий гусеничный бронетранспортер ULTRA M113, который был в эксплуатации в Сингпуре с начала 70-х годов.

Обе машины являются представителями нового семейства гусеничных бронированных машин, которое пока не получило отдельного наименования. Они были представлены на выставке в Arm Open House (AOH) 2017.

Подробные характеристики новой машины еще не известны. Сообщается , что новая ремонтно-эвакуационная машина имеет длину 6,9 метра и оснащен фронтальной лебедкой с грузоподъемностью 25 000 кг.