Статьи >>
В Сингапуре продемонстрировали новый БРЭМ
Категория: ВПК
|
Сингапурская армия представила изготовленный опытный образец бронированной ремонтно-эвакуационной машины нового поколения NG-ARV (Next Generation - Armoured Recovery Vehicle).
NG-ARV была разработана компанией ST Kinetics параллельно с боевой бронированной машиной нового поколения NG-AFV (Next Generation - Armoured Fighting Vehicle), которая была представлена в 2016 году.
Контракт на серийное производство NG-AFV был подписан Министерством обороны Сингапура в марте 2017 года, а поставку новых машин планируется начать в 2019 году. Планируется, что NG-AFV заменит стареющий гусеничный бронетранспортер ULTRA M113, который был в эксплуатации в Сингпуре с начала 70-х годов.
Обе машины являются представителями нового семейства гусеничных бронированных машин, которое пока не получило отдельного наименования. Они были представлены на выставке в Arm Open House (AOH) 2017.
Подробные характеристики новой машины еще не известны. Сообщается , что новая ремонтно-эвакуационная машина имеет длину 6,9 метра и оснащен фронтальной лебедкой с грузоподъемностью 25 000 кг.
|
Сергей Вэй
|
ST Kinetics предлагает свою 120-миллиметровую систему SRAMS для минометной машины Guarani
10.04.2017
SAIC представляет первую машину ACV 1.1
02.03.2017
ST Kinetics представляет новую гусеничную бронированную машину
30.01.2017
Сингапурская армия приняла на вооружение семейство машин Belrex
23.12.2016
Обсуждение