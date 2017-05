Опытные образцы боевого и ремонтно-эвакуационного вариантов бронированной машины нового поколения NG-AV (Next Generation - Armoured Vehicle) армии Сингапура публично представлены на выставке Army Open House 2017, которая прошла с 27 по 29 мая 2017 года. Боевой вариант машины, который пока имеет рабочее название Боевая бронированная машина нового поколения NG-AFV (Next Generation - Armoured Fighting Vehicle), с 2006 года разрабатывается Национальным агентством по оборонной науке и технике DSTA в сотрудничестве с Singapore Technologies (ST) Kinetics - подразделением местного оборонного подрядчика ST Engineering. Она должна заменить в сингапурской армии устаревшие бронетранспортеры M113A2 Ultra, которые становятся все более архаичными и эксплуатируются вместе сгусеничными боевыми машинами Bionix (IFV). Впервые опытный образец данной машины демонстрировался в 2016 году. Бронированная ремонтно-эвакуационная машина нового поколения NG-ARV (Next Generation - Armoured Recovery Vehicle) была разработана компанией ST Kinetics параллельно с NG-AFV (Next Generation - Armoured Fighting Vehicle) и на Army Open House 2017 представлена публично впервые.