Еще одна партия из 21 машины Casspir, оснащенной противоминной защитой, готова к передаче и отправке африканскому клиенту. Эта партия составляет часть общего заказа в 45 машин, из которых Denel уже поставил 24 единицы в декабре 2016 года.

Данные машины базируются на новом поколении Casspir серии NG2000 от Denel, передовом продукте, полученном из хорошо зарекомендовавшего себя и проверенного боевыми испытаниями Casspir MPV, которых уже выпущено более 3 000 единиц.

Основное назначение данных машин заключается в оснащении вновь созданного контингента по поддержанию мира, который планируется к участию в миротворческих операциях Африканского союза (АС), сообщил Питер Фаро (Peter Faro), генеральный менеджер компании Mechem, мирового лидера в области обнаружения и уничтожения наземных мин, которая также разрабатывает и производит машины с противоминной защитой, такие как семейство Casspir, которое широко используются во всем мире.

Новое поколение Casspir обладает улучшенными характеристиками, но по-прежнему недорого, просто в обслуживании и экономично в эксплуатации. Это основная причина, по которой оно очень успешно на рынке. Ходовая часть и большинство основных узлов новой машины взаимозаменяемы внутри семейства из 15 вариантов, созданных на базовом Casspir.

Заказ, размещенный клиентом, предназначен для поставки 8 из 15 вариантов, доступных на платформе Casspir. Среди них бронетранспортер, медицинская машина, машина управления и командования, грузовая, ремонтно-эвакуационная, огневой поддержки, а также цистерны для перевозки воды и топлива.

«Чтобы укрепить репутацию Denel, у нас есть два технических представителя в стране, которые осуществляют поддержку и помощь клиенту по всем техническим вопросам, а также способствуют управлению флотом и поддерживают обучение», - сказал Фаро. Клиент это ценит, учитывая, что в прошлом многие продукты были закуплены и поставлены с очень ограниченной поддержкой.

В дополнение к этому заказу Denel также предлагает услуги по обучению водителей и техников, а также запасные части для облегчения ремонта от уровня 1 до уровня 3.

Учитывая хорошие отношения между клиентом и Denel, существует возможность в будущем для поставки очень большого количества машин Casspir в различных вариантах, а также защищенных от мин грузовых автомобилей, которые имеют унифицированную трансмиссию и бронированный корпус. Эта концепция очень приветствуется пользователем, поскольку она сокращает расходы на техническое обслуживание и ремонт, а также управление автопарком.

Фаро говорит, что новое поколение Casspir очень хорошо зарекомендовало себя на африканских рынках, и спрос на эти машины высок. С момента начала серийного производства Casspir в 2010 году клиентам в Африке и Организации Объединенных Наций было продано более 200 машин в различных вариантах.