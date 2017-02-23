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Denel готова отгрузить Casspir африканскому клиенту
Категория: Контракты
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Еще одна партия из 21 машины Casspir, оснащенной противоминной защитой, готова к передаче и отправке африканскому клиенту. Эта партия составляет часть общего заказа в 45 машин, из которых Denel уже поставил 24 единицы в декабре 2016 года.
Данные машины базируются на новом поколении Casspir серии NG2000 от Denel, передовом продукте, полученном из хорошо зарекомендовавшего себя и проверенного боевыми испытаниями Casspir MPV, которых уже выпущено более 3 000 единиц.
Основное назначение данных машин заключается в оснащении вновь созданного контингента по поддержанию мира, который планируется к участию в миротворческих операциях Африканского союза (АС), сообщил Питер Фаро (Peter Faro), генеральный менеджер компании Mechem, мирового лидера в области обнаружения и уничтожения наземных мин, которая также разрабатывает и производит машины с противоминной защитой, такие как семейство Casspir, которое широко используются во всем мире.
Новое поколение Casspir обладает улучшенными характеристиками, но по-прежнему недорого, просто в обслуживании и экономично в эксплуатации. Это основная причина, по которой оно очень успешно на рынке. Ходовая часть и большинство основных узлов новой машины взаимозаменяемы внутри семейства из 15 вариантов, созданных на базовом Casspir.
Заказ, размещенный клиентом, предназначен для поставки 8 из 15 вариантов, доступных на платформе Casspir. Среди них бронетранспортер, медицинская машина, машина управления и командования, грузовая, ремонтно-эвакуационная, огневой поддержки, а также цистерны для перевозки воды и топлива.
«Чтобы укрепить репутацию Denel, у нас есть два технических представителя в стране, которые осуществляют поддержку и помощь клиенту по всем техническим вопросам, а также способствуют управлению флотом и поддерживают обучение», - сказал Фаро. Клиент это ценит, учитывая, что в прошлом многие продукты были закуплены и поставлены с очень ограниченной поддержкой.
В дополнение к этому заказу Denel также предлагает услуги по обучению водителей и техников, а также запасные части для облегчения ремонта от уровня 1 до уровня 3.
Учитывая хорошие отношения между клиентом и Denel, существует возможность в будущем для поставки очень большого количества машин Casspir в различных вариантах, а также защищенных от мин грузовых автомобилей, которые имеют унифицированную трансмиссию и бронированный корпус. Эта концепция очень приветствуется пользователем, поскольку она сокращает расходы на техническое обслуживание и ремонт, а также управление автопарком.
Фаро говорит, что новое поколение Casspir очень хорошо зарекомендовало себя на африканских рынках, и спрос на эти машины высок. С момента начала серийного производства Casspir в 2010 году клиентам в Африке и Организации Объединенных Наций было продано более 200 машин в различных вариантах.
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Сергей Вэй
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LIW, a division of Denel (Pty) Ltd
Kentron (division of Denel (Pty) Ltd)
Somchem Division of Denel (Pty) Ltd
Swartklip - a division of Denel
Pretoria Metal Pressings a Division of Denel (Pty) Ltd. - PMP
Rheinmetall Denel Munition (Pty) Ltd - RDM
Casspir (Машина с противоминной защитой)
Casspir Mk III (Машина с противоминной защитой)
Casspir Mk IV (Машина с противоминной защитой)
Casspir Mk VI Protector (Машина с противоминной защитой)
Casspir NG 2000 (Машина с противоминной защитой)
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