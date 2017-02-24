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ОАЭ получили новые бронированные медицинские машины HAFEET 6x6
Категория: ВПК
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Компания Nimr приступила к поставкам вооруженным силам ОАЭ новой бронированной медицинской машины 6x6.
Серийное производство HAFEET 6x6 в настоящее время ведется на производственной линии нового, специально построенного в ОАЭ завода Nimr.
Военная медицинская машина HAFEET 6x6 — представитель семейства бронированных машин с противоминной защитой, который может быть сконфигурирован для обеспечения травматической медицинской помощи раненым на поле битвы.
Боковые двери обеспечивают доступ к кабине для водителя и командира, в то время как экипаж из 1 медика, 2 пациентов на носилках и 2 сидящих пациентов получают доступ через заднюю дверь. Приподнятая крыша HAFEET Ambulance обеспечивает больше места для головы внутри машины по сравнению со стандартным исполнением, благодаря чему машина может быть оснащена широким спектром медицинского оборудования.
Многоцелевая платформа HAFEET может быть сконфигурирована для всех различных требований и имеет общую массу 15 000 кг. Универсальное шасси с колесной формулой 6×6 облегчает пользователю материально-техническое обеспечение, минимизирует его затраты на обучение, обслуживание и управление запасными частями. Все машины класса HAFEET могут быть защищены броней.
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Сергей Вэй
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HAFEET Gun Truck (Машина огневой поддержки)
HAFEET 640 (Бронированный автомобиль)
HAFEET APC (Бронетранспортер колесный)
HAFEET ADV (Машина огневой поддержки)
Hafeet 640 Talon (Бронированный автомобиль)
HAFEET Ambulance (Медицинская машина)
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