NIMR Automotive из Объединенных Арабских Эмиратов, ведущий производитель легких и средних колесных военных машин на Ближнем Востоке и в Северной Африке, активно расширяет свой охват региона Юго-Восточной Азии, следуя соглашениям с ведущими отраслевыми партнерами в Малайзии и Таиланде. На выставке DST 2017, которая проходит в Бангкоке с 6 по 9 ноября, NIMR Automotive представляет свои машины Ajban 440A 4x4 и удлиненный вариант Ajban LRSOV.

В Малайзии NIMR вместе с DefTech, ведущим в стране производителем бронетранспортеров и военных грузовиков, объявили о планах по расширению своих отношений с целью окончательной доработки формального соглашения о стратегическом партнерстве в начале 2018 года. В соответствии с соглашением, DefTech будет поддерживать NIMR посредством маркетинга и продаж всей гаммы техники NIMR в Малайзии и других территориях в Юго-Восточной Азии.

Кроме того, NIMR тесно сотрудничает с таиландской FICO Technology and Engineering (FTECH) с целью изучения потенциальных возможностей в этой стране.

Благодаря партнерству, машины AJBAN в вариантах 440A и LRSOV будут переданы для прохождения испытаний в Учебном центре военного транспорта Таиланда.

Говоря о важности партнерских отношений, генеральный директор NIMR д-р Фахад Саиф Хархара Аль Яфэй (Fahad Saif Harhara Al Yafei) прокомментировал: «Следуя за успехом нашего стратегического партнерства с VOP в Чешской Республике, сотрудничество с FICO и DefTech представляют собой ключевую веху в общем росте NIMR , обеспечивая прочную основу для нашей экспансии в регионе».

Д-р Хархара добавил: «NIMR имеет четкое представление об угрозах, с которыми сталкиваются во всем регионе, и с нашими партнерами мы сможем предоставить проверенные боевые бронированные машины, способные решать эти проблемы».

Оба предприятия отмечают важный шаг в международном развитии NIMR и его стремление к расширению в Юго-Восточную Азию, которая является ключевым целевым рынком для компании. Они также основываются на большом опыте NIMR в программах передачи технологий, включая совместное предприятие с Алжиром (NIMR Algerie).

В последние годы NIMR быстро растет и в настоящее время входит в пятерку мировых производителей оборудования для колесных бронированных машин. Компания расширила свой ассортимент предлагаемых машин до более чем 15 вариантов как с колесной формулой 4x4, так и 6х6, чтобы удовлетворить широкий круг требований потенциальных заказчиков на международном рынке.

NIMR Automotive является дочерней компанией Emirates Defense Industries Company (EDIC), интегрированной оборонной производственной и сервисной платформы в ОАЭ.