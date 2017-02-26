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VOP вводит на военный рынок Польши защищенный автомобиль NIMR Ajban 440A
Категория: Выставки
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Чешская компания VOP представляет NIMR Ajban 440A для польского военного рынка на выставке MSPO 2017, Международной выставке оборонной промышленности в городе Кельце, Польша. Ajban 440A - это высокомобильная бронированная машина 4x4, в которой использованы новейшие технологии в области баллистической и противоминной защиты.
В феврале 2017 года во время Международной оборонной выставки IDEX, которая проходила в Объединенных Арабских Эмиратах, компания NIMR Automotive из ОАЭ и VOP из Чехии подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве с целью продвижения, продажи, производства и послепродажной поддержки всего ассортимента бронированных машин NIMR в страны Вышеградской четверки, включающей в себя Чехию, Польшу, Словакию и Венгрию.
NIMR, дочерняя компания Emirates Defense Industries Company (EDIC), интегрированное оборонное производственное и сервисное предприятие из ОАЭ, уже является ведущим производителем бронированных машин на Ближнем Востоке и в Северной Африке, предлагающее проверенные в боях машины, которые могут работать в самые жестких оперативные условиях. Теперь они будут с помощью VOP оборудованы зимним пакетом, чтобы максимально повысить эффективность в условиях холодной погоды в Европе.
Ajban 440A предназначен для самых суровых условий, машина предлагает исключительные внедорожные возможности, а также непревзойденную надежность и эффективность.
Благодаря модульной конструкции, машина может быть сконфигурирована так, чтобы соответствовать требованиям к проведению различных типов операций в различных условиях. Это позволяет пользователям иметь общий парк машин для решения множества различных задач, обеспечивая при этом общее материально-технического снабжение и тем самым снижая стоимость жизненного цикла.
Ajban 440A может перевозить в общей сложности 4 военнослужащих, включая водителя и командира. Вес брутто составляет 10 750 кг при грузоподъемности 1200 кг. Машина может передвигаться с максимальной скоростью до 110 км/ч с максимальным запасом хода до 700 кг.
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Сергей Вэй
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