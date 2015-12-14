Компания Plasan Sasa, израильский производитель решений по бронированию транспортных средств, представила новый вариант своей бронированной машины Sand Cat-Stormer, впервые после серийной поставки иностранному заказчику.

Новый Stormer имеет установленный на крыше боевой модуль с дистанционным управлением Samson Dual от Rafael Advanced Defense Systems, который вооружен тяжелым пулеметом калибра 12,7 мм и двумя пусковыми установками противотанковых управляемых ракет Spike LR. Боекомплект пулемета 150 выстрелов.

По заявлению Plasan, интеграция такого тяжелого вооружения начинает новую эру для легких бронированных машин. Sand Cat имеет массу до 8,8 тонн, приводится в движение 6,7-литровым дизельным двигателем V8 мощностью 300 л.с. и вооружен боевым модулем с дистанционным управлением, который способен обеспечить мощную огневую поддержку на расстоянии до 2000 метров. Высокоточная система вооружения оснащена возможностью отслеживания движения, а ракеты Spike, две из которых находятся в снаряженном состоянии в пусковых установках, а еще две- в защищенном грузовом отсеке, способна выполнять множественные циклы захвата цели.

Plasan предлагает по желанию заказчика установку в машину различных систем, включая специальное оборудование, боевые модули, системы наблюдения и связи, системы информирования о ситуации и быстрой связи между машинами.

Более 500 машин Sand Cat в настоящее время находятся в эксплуатации различных подразделений в более чем 15 странах мира.