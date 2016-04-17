В открытой выставочной зоне на MSPO 2017 израильская компания Plasan демонстрирует многоцелевую машину SandCat. Представлена новейшая, самая современная модель SandCat, предназначенная для решения самых сложных задач и оснащенная штурмовой лестницей. SandCat, семейство бронированных машин Plasan с колесной формулой 4х4, которое обеспечивает гибкость и надежность, необходимые для каждой задачи по защите и безопасности. Предоставляя высококачественную защиту, SandCat сохраняет свою маневренность и проходимость даже при наличии дополнительных наблюдения и связи. Семейство SandCat было разработано для решения широкого круга задач, в том числе: для правоохранительных органов, спецназа, национальной безопасности, пограничного контроля и вооруженных конфликтов. SandCat также используются для транспортировки войск, как машина управления и контроля, а также для перевозки VIP-клиентов в зонах вооруженных конфликтов. На сегодняшний день существует более 15 вариантов SandCat, предназначенных для удовлетворения конкретным требованиям заказчика.