Национальная гвардия Венесуэлы, четвертый компонент Национальных вооруженных сил, получила большое количество легких плавающих вездеходов с колесной формулой 8х8 CS/VP4 ATV Lynx, приобретенных у китайской компании China North Industries Corporation (Norinco).

Машины были представлены СМИ 4 августа, во время церемонии в честь 80-летия создания вооруженных сил.

Венесуэла приобрела некоторое количество Lynx, которые прибыли в страну в июне прошлого года. По данным венесуэльских военных источников, первоначально сообщалось, что покупка машин была направлена ​​на повышение мобильности оперативных подразделений армии, пограничников и военно-морского флота (морской пехоты) в труднопроходимых областях.

Особенности Lynx

Lynx является плавающим вездеходом, который может перемещаться в воде со скоростью более 6 км/ч за счет прокручивания восьми колес. Машина имеет массу 1700 кг и размеры 3,1 метра в длину, 1,7 метра в ширину и 1,5 м в высоту.

CS/VP4 ATV приводится в движение четурехцилиндровым дизельным двигателем с турбонаддувом, мощностью 30 лошадиных сил. Вездеход способен перевозить водителя и пять вооруженных солдат и до 900 килограмм груза.

Кроме того, из-за ее размеров и веса, машина хорошо приспособлена для проведения воздушно-десантных операций, ее может перевозить вертолет Ми-17В5 или аналогичный.