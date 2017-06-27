Статьи >>
Национальная гвардия Венесуэлы представила свои плавающие CS/VP4 ATV Lynx
Категория: ВПК
|
Национальная гвардия Венесуэлы, четвертый компонент Национальных вооруженных сил, получила большое количество легких плавающих вездеходов с колесной формулой 8х8 CS/VP4 ATV Lynx, приобретенных у китайской компании China North Industries Corporation (Norinco).
Машины были представлены СМИ 4 августа, во время церемонии в честь 80-летия создания вооруженных сил.
Венесуэла приобрела некоторое количество Lynx, которые прибыли в страну в июне прошлого года. По данным венесуэльских военных источников, первоначально сообщалось, что покупка машин была направлена на повышение мобильности оперативных подразделений армии, пограничников и военно-морского флота (морской пехоты) в труднопроходимых областях.
Особенности Lynx
Lynx является плавающим вездеходом, который может перемещаться в воде со скоростью более 6 км/ч за счет прокручивания восьми колес. Машина имеет массу 1700 кг и размеры 3,1 метра в длину, 1,7 метра в ширину и 1,5 м в высоту.
CS/VP4 ATV приводится в движение четурехцилиндровым дизельным двигателем с турбонаддувом, мощностью 30 лошадиных сил. Вездеход способен перевозить водителя и пять вооруженных солдат и до 900 килограмм груза.
Кроме того, из-за ее размеров и веса, машина хорошо приспособлена для проведения воздушно-десантных операций, ее может перевозить вертолет Ми-17В5 или аналогичный.
|
Сергей Вэй
|
В Китае продемонстрированы первые танки VT4 для королевской тайской армии
01.08.2017
Китай подтверждает проведение испытаний нового легкого боевого танка в Тибете
07.07.2017
Yugoimport на Partner 2017 продемонстрировал две новые артиллерийские системы
01.07.2017
Венесуэла приобретает у Norinco вездеходы CS/VP4 ATV 8x8
27.06.2017
NORINCO - China North Industries Group Corporation - CNGC
Обсуждение