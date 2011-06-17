Компания Endeavor Robotics, ведущая американская компания в области сухопутной робототехники, получила заказ на 32 проверенных в боях малых беспилотных сухопутных машин SUGV, оснащенных системой управления Multi-Robot uPoint собственной разработки Endeavor Robotics.

На сегодняшний день более 1000 роботов SUGV поставлены по всему миру для американских и международных оборонных, правоохранительных и промышленных заказчиков. Проверенная система управления Multi-Robot uPoint значительно сокращает время обучения работы с роботом за счет использования универсальной технологии и привычных пользовательских интерфейсов на основе планшета. uPoint была успешно интегрирована в семейство изделий Endeavor Robotics, в том числе в роботы FirstLook, SUGV и PackBot.

«Все у нас в Endeavor Robotics сосредоточены исключительно на разработке, поставке и поддержке жизненно важных роботов. Поставка 32 SUGV, оснащенных нашей системой управления Multi-Robot uPoint, дает всей базе преимущество с точки зрения совместимости с семейством систем Endeavor Robotics. Эти системы прибавятся к примерно 1000 SUGV, уже используемых нашими Вооруженными Силами », - сказал генеральный директор Шон Билат (Sean Bielat).

Enguard Robotics SUGV находится в эксплуатации в вооруженных силах Соединенных Штатов с 2009 года. Это носимый, легко развертываемый, прочным робот весом менее 20 фунтов. SUGV отвечает требованиям защищенности IP67, работает во всех условиях окружающей среды, на нем установлено множество датчиков и аппаратных средств для увеличения возможностей, он может подниматься и спускаться по лестнице, обеспечивает ловкие и надежные манипуляции, а также способен увеличить радиус управления благодаря сетевым возможностям с помощью других развернутых систем производства Endeavor.

Интерактивная система управления роботом Multi-Robot uPoint состоит из прочного планшета под управлением Android и систем устойчивой связи, LLC, радиолинии MPU5. Интеграция сети с роботами Endeavor Robotics является умножителем силы для бойцов, значительно увеличивая дистанцию ​​беспилотных наземных операций и позволяя операторам управлять или наблюдать за множеством систем робота через общий интерфейс блока управления.