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Norinco разрабатывает новую тяжелую боевую машину пехоты
Категория: ВПК
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Корпорация China North Industries Group (группа NORINCO) разрабатывает новую боевую машину пехоты VT17 на базе шасси легкого танка VT5.
Новая китайская тяжелая боевая машина пехоты была продемонстрирована во время шоу на полигоне Norinco в Баотоу, которое транслировалось по китайскому телевидению.
Она имеет модульную защиту с возможностью навешивать дополнительную броню. Таким образом, уровень защиты может быть адаптирован для борьбы с конкретными угрозами или для удовлетворения потребностей операции. Мобильность и защита машины сопоставимы с танками VT5. Общая масса машины составляет 30 тонн.
Новая боевая машина оснащена башней с дистанционным управлением, вооруженной 30-мм автоматической пушкой, а также двумя пусковыми установками ПТРК HJ17. Башня имеет панорамный прицел командира и встроенный комплекс управления вооружением.
Чжу Чжэн (Zhu Zheng), представитель Norinco, сообщил, что VT17, как и танк VT5, приводятся в движение новым двигателем мощностью 1000 л.с. собственной разработки NORINCO, а это значит, что Китай больше не зависит в отношении двигателей от иностранных поставщиков.
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Сергей Вэй
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