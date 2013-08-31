Польша возобновила тендер на машины Mustang 4x4, при этом польские воздушно-десантные войска также подбирают себе специализированные авиамобильные бронетранспортеры с прицепами.

Самый важный тендер - на многоцелевые машины Mustang 4x4, которые должны будут поставляться в 2019-1922 годах. Польша подбирает 872 небронированные машины и 41 в бронированном варианте, с возможностью дозаказать дополнительно 2787 небронированных машин с поставкой в 2019-26 годах.

Mustang должен заменить джип Honker 4x4, легкую машину, в основном используемую польскими вооруженными силами. Honker выпускался в Польше с 1988 года, но в июне 2016 года производитель этих машин обанкротился.

Базовый вариант Mustang должен иметь полный вес менее 3500 кг при грузоподъемности 1000 кг, а также иметь возможность перевозить девять человек (водитель и восемь солдат).

Для бронированной версии требуется обеспечение баллистической и противоминной защиты уровня 1 по STANAG 4569, а также наличие вставок ранфлэт в колеса . Она должна перевозить пять членов экипажа - водителя и четверых солдат - или не менее 600 кг груза в кузове.

Оба варианта должны приводиться в движение дизельным двигателем, который обеспечит удельную мощность 0,35 кВт/кг и оснащаться лебедкой с длиной троса 25 м. Минимальная глубина преодолеваемой новыми машинами водной преграды без подготовки должна составлять 0,5 м, с возможностью увеличения до 0,65 м.

Крайний срок подачи предложений на тендер - 4 сентября. Критерии выбора: 60% цена, 5% гарантийный срок, 5% мощность двигателя, 5% клиренс и - новое условие - 15% собственное заводское производство.

Ранее на этой неделе сообщалось, что по еще одному тендеру на легкую машину дальней разведки Żmija победитель был определен, им стало предложение Polski Holding Obronny Sp. Z o. O. совместно с компанией Concept Sp. Z o. о. платформы Wirus LPU (Lekki Pojazd Uderzeniowy — Легкая штурмовая машина).