После долгих лет пренебрежения данным видом техники, польская армия наконец-то приложила усилия к модернизации своего парка легких внедорожников 4x4.

Вооруженные силы создали ряд программ закупки, которые в ближайшие несколько лет позволят им заменить устаревшие платформы новыми машинами, которые будут лучше соответствовать потребностям пехотных подразделений, воздушно-десантных, разведывательных сил и спецназа.

В первую очередь армия ищет партнеров в польской промышленности, чтобы помочь ей модернизировать свой парк легких машиной 4x4, заменив унаследованные от советских времен джипы Honker и УАЗ 469.

Недавно восстановленная программа Mustang предполагает, что государственная инспекция вооружений приобретете 872 обычную и 41 бронированную колесную платформу, поставки которых планируется начать в 2019 году и закончить до 2022 года.

В программу закупок включена возможность заказа дополнительных 2787 небронированных машин с завершением поставок в 2026 году.

Программой Mustang требуется закупка полноприводной платформы. Полная масса небронированной машины не должна превышать 3500 кг при грузоподъемности не менее 1000 кг. Бронированная версия сможет перевозить 600 кг груза.

В конце июля Военная инспекция начала тендер на закупку 55 машин для аэромобильных войск PWA (Pojazd Wojsk Aeromobilnych) и 105 специализированных прицепов PS (Przyczepa Specjalna) с поставками, запланированными на 2019-2022 годы.

Новые платформы будут использоваться воздушно-десантными войсками, особенно 25-й воздушной кавалерийской бригадой и 6-й воздушной штурмовой бригадой.

В программу включена возможность расширения, которая, если она будет реализована, может привести к закупке еще 25 машин и 55 прицепов к 2022 году.

Польская армия нуждается также в машинах грузоподъемностью не менее 1200 кг (800 кг в варианте с прицепом) и общей массой не более 3500 кг. Новые платформы должны приводиться в движение двигателем мощностью не менее 75 л.с., а также должны иметь возможность преодолевать брод глубиной не менее 500 мм без подготовки.

Инспекция вооружений также продвигается вперед программа Zmija, которая предусматривает закупку новых полноприводных платформ для дальних разведывательных операций. Недавно было объявлено, что по данной программе победителем стал консорциум Polski Holding Obronny и Team Concept, которые поставят армии 118 машин Wirus 4x4. Поставки должны начаться в 2020 году и продолжатся три года. Новые машины будут приобретены по цене 91 млн. польских злотых (около 25 млн. долл. США). В соответствии с требованиями программы, машины Wirus будут иметь общую массу 2600 кг и грузоподъемность не менее 900 кг. Новые платформы обеспечат размещение экипажа из трех человек.