Согласно новостному сайту Firstpost, индийская армия работает над модернизацией огневой мощи основного боевого танка T-90С путем адаптации его к использованию противотанковой управляемой ракеты третьего поколения.

Стандартный T-90С для запуска ракет через канал ствола использует комплекс управляемого танкового ракетного вооружения 9M119 Рефлекс (по классификации НАТО AT-11 Sniper). Дальность действия ракеты составляет от 100 м до 4000 м, и полет на максимальную дистанцию занимает 11,7 с.

Согласно индийским военным источникам, новая ракета имеет пробивную способность 800-850 мм гомогенной стальной брони и сможет поражать цели на расстояниях до 8 км в дневных и ночных условиях, причем ее можно использовать против статических и мобильных целей.

Ракеты, которые будут выпущены из 125-мм стволов орудия танков Т-90С, смогут поражать цели, выполняя предполетные запрограммированные маневры.

Армия Индии также ведет отдельный проект по установке та Т-90 модульной силовой установки, чтобы повысить их ударную способность в высокогорных районах. Планируется, что новый двигатель для T-90С должен иметь мощность от 1200 до 1500 л.с.