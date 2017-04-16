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Армия Индии работает над модернизацией танков Т-90С
Категория: ВПК
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Согласно новостному сайту Firstpost, индийская армия работает над модернизацией огневой мощи основного боевого танка T-90С путем адаптации его к использованию противотанковой управляемой ракеты третьего поколения.
Стандартный T-90С для запуска ракет через канал ствола использует комплекс управляемого танкового ракетного вооружения 9M119 Рефлекс (по классификации НАТО AT-11 Sniper). Дальность действия ракеты составляет от 100 м до 4000 м, и полет на максимальную дистанцию занимает 11,7 с.
Согласно индийским военным источникам, новая ракета имеет пробивную способность 800-850 мм гомогенной стальной брони и сможет поражать цели на расстояниях до 8 км в дневных и ночных условиях, причем ее можно использовать против статических и мобильных целей.
Ракеты, которые будут выпущены из 125-мм стволов орудия танков Т-90С, смогут поражать цели, выполняя предполетные запрограммированные маневры.
Армия Индии также ведет отдельный проект по установке та Т-90 модульной силовой установки, чтобы повысить их ударную способность в высокогорных районах. Планируется, что новый двигатель для T-90С должен иметь мощность от 1200 до 1500 л.с.
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Сергей Вэй
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