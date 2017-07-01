Китайская компания NORINCO продемонстрировала вариант машины с защитой от мин и засад (MRAP) VP11, оснащенный системой наблюдения на мачте, боевым модулем с дистанционным управлением и пакетами мортир для дымовых гранат.

Семейство легких бронированных машин VP11 4x4 серийно производится и выпускается в виде бронетранспортеров и машин внутренней безопасности.

В роли бронетранспортера VP11 может перевозить семь пехотинцев, а также водителя, все они могут быстро войти и выйти через три двери - по одному с каждой стороны и сзади.

Для повышения живучести экипажа VP11 оснащен бронестеклами, защищающими от пуль и осколков, в которых имеются круглые бойницы.

Баллистическая защита — уровень 1 по STANAG 4569, то есть машина защищена от пуль калибра 7,62 мм. По желанию заказчика этот уровень может быть повышен до 2.

VP11 имеет V-образный корпус, который обеспечивает защиту от взрывной волны мин и самодельных взрывных устройств (СВУ), колеса вынесены так, что они отбрасываются в момент подрыва.

Испытания показали, что корпус VP11 способен выдерживать взрыв, создаваемый 10 кг тротила под колесами или 8 кг под корпусом.

NORINCO подтвердила, что в дополнение к установке защищенного боевого модуля, вооруженного 7,62-мм или 12,7-мм пулеметом, VP11 также может быть оснащен боевым модулем с дистанционным управлением UW1 собственного производства. UW1 может быть оснащен стабилизированным пулеметом калибра 7,62 мм или 12,7 мм или автоматическим гранатометом калибра 30 мм с дневно-ночной прицельной системой, установленной снаружи справа.

Для использования в роли машины внутренней безопасности VP11 оснащается 9-ствольной пусковой установкой для борьбы с беспорядками NORINCO CS/LW2 калибра 38 мм. Он обычно она устанавливается на крыше и имеет электрические привода, обеспечивающие круговое сращение по горизонтали и углы наведения по вертикали от 0 до 40°.