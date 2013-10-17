Компанией Roboteam был заключен контракт на поставку 75 ее беспилотных сухопутных машин MTGR (Micro Tactical Ground Robot — Микро-тактический сухопутный робот). Планируется, что системы будут поставлены к концу 2017 года, а производство их уже началось. Генеральный директор Roboteam Шахар Абухазира (Shahar Abuhazira) сказал: «Эти последние заказы поступили от трех клиентов: Национальной гвардии США, агентства в Министерстве обороны Соединенных Штатов и Сил обороны Израиля». MTGR может использоваться для решения ряда задач, включая: Разведку, наблюдение и захват цели Осмотр подземных и канализационных сооружений Обезвреживание неразорвавшихся боеприпасов Обнаружение химических, биологических, радиологических, ядерных и взрывчатых веществ (CBRNE) и других MTGR сейчас выпускается в третьем поколении и впервые был представлен на конференции Ассоциации беспилотных транспортных средств и систем (AUVSI) в Лас-Вегасе (США) в августе 2012 года. Четвертое поколение MTGR должно быть завершено к концу 2017 года. Шахар Абухазира сказал: «Все три организации заказали третье поколение Micro Tactical Ground Robot - это та же самая конфигурация, которую USAF [ВВС США] приобрели как часть программы Small EOD Robot [малый робот для СВУ]. Системы будут поставляться с полным набором оборудования, запасных частей и с долгосрочным гарантийным пакетом». Производство систем будет проходить в Соединенных Штатах, Roboteam при выпуске машин сотрудничает с API Technologies. «Сегодня у нас есть действующая производственная линия в Пенсильвании, которая позволяет нам поставлять системы пользователям с очень коротким временем исполнения. Мы начнем поставки через две недели, а последняя система будет поставлена к концу ноября», - сказал Абухазира.