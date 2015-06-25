Компания Roboteam, Inc., ведущий мировой поставщик тактических наземных роботизированных систем и контроллеров, применяемых в оборонной области, правоохранительными органами и в общественной безопасности, представила свой революционный Переносной интегрируемых сухопутный робот TIGR (Transportable Interoperable Ground Robot) на выставке AUSA 2017, которая началась 9 октября 2017 года в Вашингтоне (США).

«Интегрируемость TIGR делает его самой эффективной технологией борьбы с самодельными взрывными устройствами на поле битвы», - сказал Шахар Абухазира (Shahar Abuhazira), генеральный директор Roboteam, Inc. «Наше семейство тактических роботов предоставляет пользователям полную информацию о ситуации, чтобы помочь солдатам выполнять задания безопасно и успешно. Благодаря созданию TIGR, Roboteam поднялся с технологической точки зрения, а также доказал свою способность соответствовать критическим требованиям военных США. TIGR - еще один пример приверженности Roboteam качеству, надёжности и работоспособности».

TIGR - самая передовая, новаторская роботизированная платформа, из когда-либо доступных современному бойцу. Как управляемая двумя операторами беспилотная машина, имеющая модульную конструкцию, позволяющую добавлять дополнительные системы, датчики и в будущем интегриовать новые технологии, TIGR предоставляет бесчисленные возможности, которых другие средние роботизированные платформы не могут достичь в боевых условиях. Это высокомобильная всепогодная система, способная работать на любой местности. TIGR включает в себя лучшие в своём классе дневное и ночное видение и шесть видеокамер высокого разрешения. Тактический манипулятор с пятью степенями свободы предоставляет операторам высокую ловкость для решения сложных зазадач обращения с самодельными взрывными устройствами, операций по радиобиохимическому обследованию, реагирования на инциденты с применением опасных материалов и осмотра подземных и водопропускных сооружений. TIGR обеспечивает целостный роботизированный подход для устранения практически любой угрозы в любой среде.

Во время AUSA 2017 Roboteam также представил новые версии своей индивидуальной робототехнической системы разведки (IRIS) и Probot, а также RSTR - первую беспилотную сухопутную машину с возможностями полета.