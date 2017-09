Индийская Оборонная научно-исследовательская организация DRDO (Defence Research & Development Organization) продемонстрировала свою беспилотную наземную машину Muntra (сокращенно от «Mission Unmanned Tracked» «Миссия беспилотная гусеничная»), предназначенную для обнаружения мин и работы в условиях ядерного, биологического или химического загрязнения. По данным The Economic Times, подразделение DRDO по исследованиям и созданию боевых машин (CVRDE) разработало Muntra для индийской армии, однако система также заинтересовала полувоенные и противоповстанческие подразделения страны (COIN) для использования против боевиков нексалитов. DRDO создала три варианта Muntra: Muntra-S для операций наблюдения Muntra-M для обнаружения мин Muntra-N для работы в зонах заражения оружием массового поражения Испытания Muntra были завершены на махаджанском полигоне в Раджастане, где DRDO смогла проверить работоспособность беспилотной машины в условиях высокой температуры (до 52° C). Машина оснащена для наблюдения радиолокатором и электрооптическим датчиком со встроенным лазерным дальномером. Общая беспилотной машины состоит в том, чтобы обеспечить работу в условиях, которые являются чрезмерно рискованными и/или совершенно недоступными для человека, таких как зоны заражения оружием массового поражения, при обезвреживании неразорвавшихся бомб и разведка района потенциальной засады. Однако они могут представлять интерес не только в военной области, особенно для гражданской безопасности и гражданской обороны с высоким уровнем риска, например, правоохранительными и пожарными подразделениями. DRDO разработала Muntra на шасси боевой машины пехоты БМП-2. Muntra является результатом развития нескольких проектов DRDO, направленных на создание беспилотной машины. DRDO соощает, что они разработали «электрооптику, блок датчиков, электромеханические приводы и системы связи». В 2014 году директор CVRDE д-р П. Сивакумар (P Sivakumar) рассказал индийским новостным агентствам (например, «The New Indian Express»), что радар Мунтры имеет ддальность видения до 18 км. DRDO/CVRDE проверили дистанционное управдение Muntra с расстояния 5 км и проехали дополнительно 12 км. В 2010 году индийская армия уже применяла машину радиобиохимической разведки на базе БМП-2. Если армия решит принять на вооружение Muntra, она сможет утилизировать своустаревшие машины, переоборудовав некоторые из них в беспилотные. Тем не менее, альтернативой является полностью новая платформа, разработанная с чистого листа. Многие иностранные беспилотные машины созданы на оригинальных платформах, которые обычно меньше и легче (в разной степени), чем Muntra. Для DRDO разработка чего-то более легкое, чем Muntra, но более крупного, чем Rudra и Daksh, может быть долгосрочной задачей. Muntra может быть принята на вооружение Индийской армией и Центральными резервными полицейскими силами (CRPF), причем последний потенциально может использовать машину для борьбы против повстанцев нексалитов.